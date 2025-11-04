FacebookTwitterYoutubeInstagram
टेक-ऑटो

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

हुंडई ने अपने पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Venue का नया अवतार और इसके साथ इसके स्पोर्टी वर्जन Venue N Line को भारत में लॉन्च कर दिया है. बता दें कि SUV सेगमेंट में Venue की पकड़ और मजबूत बनाने के लिए कंपनी ने नए मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक हर पहलू में बड़े बदलाव किए हैं.

Abhay Sharma | Nov 04, 2025, 10:20 PM IST

आज यानी 4 नवंबर को कंपनी ने भारत में अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV वेन्यू का सेकेंड जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है, इसे नई स्टाइलिंग, नए डैशबोर्ड लेआउट और एडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा गया है. हाल ही में  कंपनी ने इस एसयूवी के तस्वीरों के साथ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को शेयर किया था.   

नई Hyundai Venue और Venue N Line का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न है. इसके  फ्रंट में नया रेक्टैंगुलर ग्रिल, डार्क क्रोम इंसर्ट्स, और क्वाड-बीम LED हेडलैंप्स शानदार बनता हैं. 

इसके अलावा ऊपर की तरफ C-शेप DRLs और कनेक्टेड लाइट बार SUV को प्रीमियम टच देते हैं और साइड प्रोफाइल में नए 16-इंच अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल्स और Venue मोटिफ वाला सिल्वर इंसर्ट SUV को डायनामिक बनाते हैं.

बता दें कि नई वेन्यू 3995 मिमी लंबी, 1800 मिमी चौड़ी, 1665 मिमी ऊंची है और इसमें 2520 मिमी व्हीलबेस मिलता है.  इसके अलावा नई वेन्यू को 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिसमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, टाइटन ग्रे, एटलस व्हाइट, और एबिस ब्लैक शामिल हैं.

इसे तीन पावरफुल इंजन ऑप्शन Kappa 1.2 लीटर MPI पेट्रोल, Kappa 1.0 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल, और U2 1.5 लीटर CRDi डीजल के साथ पेश किया गया है. ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन (MT), ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (AT) और डुअल क्लच ट्रांसमिशन (DCT) गियरबॉक्स के साथ जोड़े गए हैं.

शानदार लुक और बड़े बदलाव के साथ पेश की गई नई हुंडई वेन्यू की शुरुआती कीमत 7,89,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है. बताते चलें कि इस एसयूवी को पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों में कई वेरिएंट्स के साथ पेश किया गया है. 

