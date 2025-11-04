Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

4 . नई वेन्यू साइज में है बड़ी, कई कलर ऑप्शन

बता दें कि नई वेन्यू 3995 मिमी लंबी, 1800 मिमी चौड़ी, 1665 मिमी ऊंची है और इसमें 2520 मिमी व्हीलबेस मिलता है. इसके अलावा नई वेन्यू को 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिसमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, टाइटन ग्रे, एटलस व्हाइट, और एबिस ब्लैक शामिल हैं.