वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का यह लग्जरी अवतार देख सब रह गए दंग! यहां देखें इंटीरियर्स की झलक

1 . वंदे भारत ट्रेन का नया स्लीपर वर्जन

भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत ट्रेन का नया स्लीपर वर्जन पेश करने जा रही है, जिसे लंबी रात की यात्राओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है. इसका फर्स्ट एसी कोच हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रेलवे प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया.

