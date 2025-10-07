क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा
Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली
ICAI Result September 2025: नवंबर में जारी होगा CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? जानें icai.org पर चेक करने का तरीका
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण
Pawan Singh का पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप, लिखा- 'रट लगा रखी है कि चुनाव लड़वाइए, चाहे जैसे भी'
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन
एम्पलॉयी को गलती से दी 330 गुना ज्यादा सैलरी, बंदे ने तुरंत किया रिजाइन, कोर्ट पहुंची कंपनी को मिली ऐसी 'सजा'
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 07, 2025, 03:04 PM IST
1.Useful Smart Gadgets
बता दें कि इस लिस्ट में स्मार्ट बल्ब, डोर सेंसर, स्मार्ट प्लग से लेकर मिनी फैन और वायरलेस माउस तक शामिल हैं. कम बजट में स्मार्ट लाइफस्टाइल के लिए ये गैजेट्स परफेक्ट हो सकते हैं. आइए जानें इन गैजेट्स के बारे में...
2.Havells का यह WiFi स्मार्ट बल्ब
16 मिलियन कलर ऑप्शन के साथ मिलने वाला Havells का यह WiFi स्मार्ट बल्ब Alexa और Google Home दोनों के साथ कम्पेटिबल है. इसका ब्राइटनेस मोबाइल ऐप की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं. 499 रुपये के इस गैजेट में म्यूजिक सिंक फंक्शन और सीन क्रिएशन मिलेगा.
3.Portronics Toad Ergo 4 Wireless Mouse
यह एक ट्रिपल-मोड कनेक्टिविटी वाला वायरलेस माउस है, जिसे आप डेस्कटॉप, टैबलेट और लैपटॉप से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी मिलेगी और यह 10 मीटर तक की रेंज में काम करता है. 899 में मिलने वाला ये माउस मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी में मददगार है.
4.Wipro का WiFi स्मार्ट प्लग
Android, iOS, Alexa और Google Assistant के साथ काम करने वाला ये स्मार्ट प्लग घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मार्ट बना देता है. होम अप्लायंसेस को मोबाइल ऐप से ऑन/ऑफ कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं. इसकी कीमत सिर्फ 948 रुपये है.
5.रिचार्जेबल फैन
पोर्ट्रोनिक्स का Toofan Mini 2 एक पर्सनल रिचार्जेबल फैन है और इसमें 2000mAh बैटरी मिलती है. गर्मियों के लिए यह बेहद उपयोगी और कॉम्पैक्ट गैजेट हो सकता है. इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी कीमत करीब 849 रुपये है.
6.स्मार्ट डोर और विंडो सेंसर
घर की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है तो यह स्मार्ट डोर-विंडो सेंसर देख सकते हैं. कोई दरवाजा खोलेगा या छेड़ेगा, आपके मोबाइल पर तुरंत अलर्ट जाएगा. बता दें कि इसकी बैटरी भी लंबे समय तक चलती है और इसकी कीमत 999 रुपये है.
7.ये गैजेट्स भी आ सकते हैं काम
अमेजन सेल में 1 हजार रुपये से कम कीमत में कई पावर बैंक के ऑप्शन हैं. इसके अलावा स्कैल्प मसाजर और न्यू इयरबड्स या कहें कि TWS आदि खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इस समय अमेजन सेल पर मिल जाएगा.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं