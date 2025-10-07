FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

ICAI Result September 2025: नवंबर में जारी होगा CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? जानें icai.org पर चेक करने का तरीका

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 

Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण

Pawan Singh का पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप, लिखा- 'रट लगा रखी है कि चुनाव लड़वाइए, चाहे जैसे भी'

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

एम्पलॉयी को गलती से दी 330 गुना ज्यादा सैलरी, बंदे ने तुरंत किया रिजाइन, कोर्ट पहुंची कंपनी को मिली ऐसी 'सजा'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

HomePhotos

टेक-ऑटो

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 

Useful Gadgets Under 1000: आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर यूजफुल स्मार्ट गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे. ये गैजेट्स आपके घर और आपको हाईटेक बना सकते हैं. इससे काफी हद तक आपका काम आसान हो सकता है. 

Abhay Sharma | Oct 07, 2025, 03:04 PM IST

1.Useful Smart Gadgets

Useful Smart Gadgets
1

बता दें कि इस लिस्ट में स्मार्ट बल्ब, डोर सेंसर, स्मार्ट प्लग से लेकर मिनी फैन और वायरलेस माउस तक शामिल हैं. कम बजट में स्मार्ट लाइफस्टाइल के लिए ये गैजेट्स परफेक्ट हो सकते हैं. आइए जानें इन गैजेट्स के बारे में...   

Advertisement

2.Havells का यह WiFi स्मार्ट बल्ब

Havells का यह WiFi स्मार्ट बल्ब
2

16 मिलियन कलर ऑप्शन के साथ मिलने वाला Havells का यह WiFi स्मार्ट बल्ब Alexa और Google Home दोनों के साथ कम्पेटिबल है. इसका ब्राइटनेस मोबाइल ऐप की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं. 499 रुपये के इस गैजेट में म्यूजिक सिंक फंक्शन और सीन क्रिएशन मिलेगा. 

3.Portronics Toad Ergo 4 Wireless Mouse

Portronics Toad Ergo 4 Wireless Mouse
3

यह एक ट्रिपल-मोड कनेक्टिविटी वाला वायरलेस माउस है, जिसे आप डेस्कटॉप, टैबलेट और लैपटॉप से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी मिलेगी और यह 10 मीटर तक की रेंज में काम करता है. 899 में मिलने वाला ये माउस मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी में मददगार है. 

4.Wipro का WiFi स्मार्ट प्लग

Wipro का WiFi स्मार्ट प्लग
4

Android, iOS, Alexa और Google Assistant के साथ काम करने वाला ये स्मार्ट प्लग घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मार्ट बना देता है. होम अप्लायंसेस को मोबाइल ऐप से ऑन/ऑफ कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं. इसकी कीमत सिर्फ 948 रुपये है.  

TRENDING NOW

5.रिचार्जेबल फैन  

रिचार्जेबल फैन  
5

पोर्ट्रोनिक्स का Toofan Mini 2 एक पर्सनल रिचार्जेबल फैन है और इसमें 2000mAh बैटरी मिलती है. गर्मियों के लिए यह बेहद उपयोगी और कॉम्पैक्ट गैजेट हो सकता है. इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी कीमत करीब 849 रुपये है. 

6.स्मार्ट डोर और विंडो सेंसर 

स्मार्ट डोर और विंडो सेंसर 
6

घर की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है तो यह स्मार्ट डोर-विंडो सेंसर देख सकते हैं. कोई दरवाजा खोलेगा या छेड़ेगा, आपके मोबाइल पर तुरंत अलर्ट जाएगा. बता दें कि इसकी बैटरी भी लंबे समय तक चलती है और इसकी कीमत 999 रुपये है. 

7.ये गैजेट्स भी आ सकते हैं काम

ये गैजेट्स भी आ सकते हैं काम
7

अमेजन सेल में 1 हजार रुपये से कम कीमत में कई पावर बैंक के ऑप्शन हैं. इसके अलावा स्कैल्प मसाजर और न्यू इयरबड्स या कहें कि TWS आदि खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इस समय अमेजन सेल पर मिल जाएगा.     

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन
इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE