UPI से पैसे भेजते समय अगर कर दी ये गलतियां, तो खाली हो सकता है अकाउंट!

6 . पैसे भेजने से पहले नाम वेरिफाई न करना

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जल्दबाजी में कई लोग सिर्फ मोबाइल नंबर टाइप करते हैं और सीधे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. कई बार एक नंबर गलत होने से पैसे किसी और के खाते में चले जाते हैं. डिजिटल पेमेंट करते समय जब आप नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो स्क्रीन पर आने वाले व्यक्ति या दुकान के नाम को दोबारा जरूर चेक करें. जब पूरी तरह तसल्ली हो जाए, तभी 'पे' बटन दबाएं.