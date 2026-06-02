UPI से पैसे भेजते समय अगर कर दी ये गलतियां, तो खाली हो सकता है अकाउंट!

टेक-ऑटो
Gaurav Barar | Jun 02, 2026, 03:04 PM IST
1.एक छोटी सी चूक कर देगी आपका अकाउंट खाली
आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन रखने वाला लगभग हर इंसान UPI का इस्तेमाल करता है. सब्जी वाले को 10 रुपये देने हों या किसी दोस्त को हजारों रुपये भेजने हों, बस एक क्लिक में काम हो जाता है. लेकिन, जितनी आसानी से यूपीआई से पैसे ट्रांसफर होते हैं, उतनी ही तेजी से एक छोटी सी चूक के कारण आपका बैंक खाता भी खाली हो सकता है.
2.इन बड़ी गलतियों से हमेशा बचें
आजकल ऑनलाइन स्कैमर्स और जालसाज नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. अगर आप भी Google Pay, PhonePe, Paytm या कोई और UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो पैसे भेजते समय इन बड़ी गलतियों से हमेशा बचें.
3.पिन एंटर करते समय सबसे बड़ी चूक
यूपीआई का सबसे बुनियादी नियम याद रखिए- UPI PIN की जरूरत सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने या भुगतान करने के लिए होती है, पैसे पाने के लिए कभी नहीं.
4.पैसे लेने के लिए अपना यूपीआई पिन न करें दर्ज
कई बार जालसाज आपको कॉल करके कहते हैं कि "मैंने आपको पैसे भेजे हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना पिन डालिए ताकि पैसे आपके खाते में आ जाएं." जैसे ही आप वहां अपना पिन डालते हैं, पैसे आने के बजाय आपके खाते से कट जाते हैं. किसी भी हालत में पैसे लेने के लिए अपना यूपीआई पिन दर्ज न करें.
5.अनजान या संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करना
व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पर अक्सर ऐसे लुभावने मैसेज आते हैं, जिनमें लिखा होता है- "आपने 5,000 रुपये की लॉटरी जीती है, तुरंत क्लेम करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें." इन लिंक्स के पीछे मैलवेयर या फेक यूपीआई पेज होते हैं. जैसे ही आप इन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, हैकर्स आपके फोन का एक्सेस ले लेते हैं और आपका अकाउंट साफ कर देते हैं.
6.पैसे भेजने से पहले नाम वेरिफाई न करना
जल्दबाजी में कई लोग सिर्फ मोबाइल नंबर टाइप करते हैं और सीधे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. कई बार एक नंबर गलत होने से पैसे किसी और के खाते में चले जाते हैं. डिजिटल पेमेंट करते समय जब आप नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो स्क्रीन पर आने वाले व्यक्ति या दुकान के नाम को दोबारा जरूर चेक करें. जब पूरी तरह तसल्ली हो जाए, तभी 'पे' बटन दबाएं.
7.फोन में स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स रखना
अगर आपके फोन में AnyDesk, TeamViewer या कोई और स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड है, तो सावधान रहें. ठग अक्सर खुद को बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर आपको ऐसे ऐप्स डाउनलोड करने को कहते हैं. इन ऐप्स के जरिए वे आपके फोन की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर पर लाइव देख सकते हैं और जब आप यूपीआई पिन डालते हैं, तो वे उसे नोट कर लेते हैं.
8.हर जगह एक ही आसान पासवर्ड रखना
अपने यूपीआई पिन को कभी भी अपनी जन्मतिथि, '1234' या '0000' जैसा आसान न रखें. इसे समय-समय पर बदलते रहें. साथ ही, कभी भी अपने यूपीआई पिन को फोन के नोटपैड में लिखकर न छोड़ें, क्योंकि फोन चोरी होने या हैक होने पर यह सबसे पहले लीक हो सकता है.
9.फ्रॉड होने पर यहां करें शिकायत
अगर कभी आपके साथ कोई यूपीआई फ्रॉड हो भी जाता है, तो बिना वक्त गंवाए तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.