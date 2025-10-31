FacebookTwitterYoutubeInstagram
टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर

IND vs AUS: मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया

प्रदूषण तो था ही अब ये वायरस भी दिल्ली-NCR में फैला, 75 प्रतिशत घरों में कोई न कोई बीमार

November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

Bihar News: मोकामा में थम नहीं रहा बवाल, दुलारचंद की हत्या के बाद, RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़

करीब से देखने वाली महिला ने बताई रोहित आर्या के आंतक की कहानी, स्टूडियों में मिली कई हैरान कर देने वाली चीजें

Ekadashi 2025 Kab Hai: नवंबर में किस-किस दिन रखा जाएगा एकादशी व्रत, जानें पूजा से लेकर पारण तक का समय

Women World Cup Final IND vs SA Live Streaming: कहां और कैसे देखें लाइव, यहां देखें सभी डिटेल्स

November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज

कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

टेक-ऑटो

November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धासू फोन, जानिए प्राइज

Upcoming Smartphones in November 2025: स्मार्टफोन लवर्स के लिए नवंबर का महीना बहुत ही खास होने वाला है, इस महीने बजट में प्रीमियम स्मार्टफोन्स लॉन्च हो सकते हैं. इनमें OnePlus, iQOO, Realme से लेकर Oppo जैसी कंपनियों के नए प्रीमियम मॉडल लॉन्च हो सकते हैं. 

Abhay Sharma | Oct 31, 2025, 04:38 PM IST

1.Upcoming Smartphones 

Upcoming Smartphones 
1

इस महीने की शुरुआत बजट रेंज में Moto G67 Power 5G के लॉन्च से होने वाली है. इसके बाद फिर OnePlus, iQOO, Realme समेत अन्य कई कंपनियां अपना नया प्रीमियम मॉडल लॉन्च करेंगी. स्टाइलिश डिजाइन के अलावा इन फोन्स में बड़ी बैटरी, दमदार प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा क्वालिटी मिलेगी.  

2.Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G
2

मोटोरोला 5 नवंबर को अपना नया मॉडल Moto G67 Power 5G भारत में लॉन्च कर सकती है, कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर इसके लिए एक माइक्रोसाइट पेज भी लाइव कर दी है. जहां मॉडल के लॉन्च डेट से लेकर इसके फीचर्स तक की सभी जानकारी दी गई है. यह फोन आपको आपके बजट में मिल जाएगा. 

