November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धासू फोन, जानिए प्राइज

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 31, 2025, 04:38 PM IST
1.Upcoming Smartphones
इस महीने की शुरुआत बजट रेंज में Moto G67 Power 5G के लॉन्च से होने वाली है. इसके बाद फिर OnePlus, iQOO, Realme समेत अन्य कई कंपनियां अपना नया प्रीमियम मॉडल लॉन्च करेंगी. स्टाइलिश डिजाइन के अलावा इन फोन्स में बड़ी बैटरी, दमदार प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा क्वालिटी मिलेगी.
2.Moto G67 Power 5G
मोटोरोला 5 नवंबर को अपना नया मॉडल Moto G67 Power 5G भारत में लॉन्च कर सकती है, कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर इसके लिए एक माइक्रोसाइट पेज भी लाइव कर दी है. जहां मॉडल के लॉन्च डेट से लेकर इसके फीचर्स तक की सभी जानकारी दी गई है. यह फोन आपको आपके बजट में मिल जाएगा.