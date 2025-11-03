Cheapest Commuter Bikes: 20000 से कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं ये सस्ती बाइक्स, मिलेगा जबरदस्त माइलेज

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 03, 2025, 06:44 PM IST
1.Best Commuter Bikes
ये किफायती मोटरसाइकल्स डेली कम्यूटर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनका माइलेज जबरदस्त होता है. इसलिए इनकी खूब बिक्री भी होती है. राहत की बात ये है कि मासिक किश्तों पर इन बाइक्स को खरीदने से हर महने ज्यादा ईएमआई का बोझ आप पर नहीं पड़ेगा.
2.हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus)
पहले नंबर पर है Hero Splendor Plus मॉडल, जिसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस- 77,176 रुपये है. इसमें आपको इंजन- 97.2 cc, पावर- 8.02 पीएस और माइलेज- 70 kmpl मिलेगा.
3.होंडा शाइन (100 Honda Shine 100)
डेली इस्तेमाल के लिए Honda Shine 100 भी बेस्ट है. इसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस- 66,900 रुपये है. इसमें आपको 98.98 cc इंजन, पावर- 7.38 पीएस और 55 kmpl तक माइलेज मिल जाएगा.
4.टीवीएस रेडियन (TVS Radeon)
फिर आता है टीवीएस रेडियन मॉडल (TVS Radeon). इसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस- 59,880 रुपये है. वहीं इंजन-109.7 cc, पावर- 8.19 पीएस और माइलेज- 73.68 kmpl तक मिलेगा.
5.बजाज सीटी 100 एक्स (Bajaj CT 110X)
इसके अलावा बजाज सीटी 100 एक्स (Bajaj CT 110X) भी डेली इस्तेमाल के लिए बढ़िया बाइक है. इसकी एक्स शोरूम प्राइस- 70,381 रुपये है. इसमें इंजन- 115.45 cc, पावर- 8.6 पीएस और माइलेज- 70 kmpl तक मिलता है.
6.ये बाइक्स भी हैं बेस्ट (Cheapest Bikes)
इसके अलावा Bajaj Platina 110, Bajaj Platina 100, Hero HF Deluxe, Hero HF 100, TVS Sport, TVS Star City Plus जैसी बाइक्स देख सकते हैं. ये बाइक्स सस्ते में बेहतर माइलेज के साथ आती हैं.