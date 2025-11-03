FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा पर बड़ी कार्रवाई! मदरसों को फंडिंग के आरोप में FIR दर्ज

हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर लड़ेगा चुनाव..., मोकामा पहुंचते ही ललन सिंह ने बढ़ाया सियासी पारा

'बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है', योगी के 'तीन बंदर' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

कौन हैं संजय गर्ग जो बने BIS के महानिदेशक? जानें अबतक किन अहम पदों पर कर चुके हैं काम

फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

Cheapest Commuter Bikes: 20000 से कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं ये सस्ती बाइक्स, मिलेगा जबरदस्त माइलेज

इन 7 सब्जियों में होते हैं बेहद जहरीले कीड़े, इन्हें खाते समय कुछ बातों को रखें विशेष ध्यान नहीं तो हो सकती है मौत!

टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

Cheapest Commuter Bikes: 20000 से कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं ये सस्ती बाइक्स, मिलेगा जबरदस्त माइलेज

10 Cheapest Commuter Bike: 20 हजार रुपये से कम सैलरी वाले अक्सर परेशान रहते हैं कि कम बजट में वे कौन सी मोटरसाइकल खरीद सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बजट में आ जाएंगी. इनमें आपको माइलेज भी जबरदस्त मिलेगा...

Abhay Sharma | Nov 03, 2025, 06:44 PM IST

1.Best Commuter Bikes

Best Commuter Bikes
1

ये किफायती मोटरसाइकल्स डेली कम्यूटर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनका माइलेज जबरदस्त होता है. इसलिए इनकी खूब बिक्री भी होती है. राहत की बात ये है कि मासिक किश्तों पर इन बाइक्स को खरीदने से हर महने ज्यादा ईएमआई का बोझ आप पर नहीं पड़ेगा. 

2.हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus)

हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus)
2

पहले नंबर पर है Hero Splendor Plus मॉडल, जिसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस- 77,176 रुपये है. इसमें आपको इंजन- 97.2 cc, पावर- 8.02 पीएस और माइलेज- 70 kmpl मिलेगा. 

3.होंडा शाइन (100 Honda Shine 100)

होंडा शाइन (100 Honda Shine 100)
3

डेली इस्तेमाल के लिए Honda Shine 100 भी बेस्ट है. इसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस- 66,900 रुपये है. इसमें आपको 98.98 cc इंजन, पावर- 7.38 पीएस और 55 kmpl तक माइलेज मिल जाएगा. 

4.टीवीएस रेडियन (TVS Radeon)

टीवीएस रेडियन (TVS Radeon)
4

फिर आता है टीवीएस रेडियन मॉडल (TVS Radeon). इसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस- 59,880 रुपये है. वहीं इंजन-109.7 cc, पावर- 8.19 पीएस और माइलेज- 73.68 kmpl तक मिलेगा.

5.बजाज सीटी 100 एक्स (Bajaj CT 110X)

बजाज सीटी 100 एक्स (Bajaj CT 110X)
5

इसके अलावा बजाज सीटी 100 एक्स (Bajaj CT 110X) भी डेली इस्तेमाल के लिए बढ़िया बाइक है. इसकी एक्स शोरूम प्राइस- 70,381 रुपये है. इसमें इंजन- 115.45 cc, पावर- 8.6 पीएस और माइलेज- 70 kmpl तक मिलता है. 

6.ये बाइक्स भी हैं बेस्ट (Cheapest Bikes)

ये बाइक्स भी हैं बेस्ट (Cheapest Bikes)
6

इसके अलावा Bajaj Platina 110, Bajaj Platina 100, Hero HF Deluxe, Hero HF 100, TVS Sport, TVS Star City Plus जैसी बाइक्स देख सकते हैं. ये बाइक्स सस्ते में बेहतर माइलेज के साथ आती हैं. 

