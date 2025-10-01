जल्द लॉन्च हो रही है TVS की पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक

5 . मिलेंगे ये कमाल के फीचर्स भी

5

TVS Apache RTX 300 में 5-इंच TFT कंसोल मिल सकता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और फोन अलर्ट जैसे फीचर्स से लैस होगा. इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको दिख सकते हैं. ऐसे में अगर आप एडवेंचर बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इस बाइक का टेस्ट ड्राइव लेना न भूलें.