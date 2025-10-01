FacebookTwitterYoutubeInstagram
टेक-ऑटो

जल्द लॉन्च हो रही है TVS की पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक

TVS Apache RTX 300 Price: एडवेंचर बाइक का क्रेज इन दिनों खासतौर से यंगस्टर्स के बीच खूब बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए टीवीएस मोटरसाइकिल आने वाले मोटरसाइकिलिंग फेस्टिवल MotoSoul 2025 में अपनी पहली एडवेंचर बाइक TVS Apache RTX 300 को पेश करने की तैयारी में है....

Abhay Sharma | Oct 01, 2025, 07:52 PM IST

1.MotoSoul 2025 

MotoSoul 2025 
1

TVS के वार्षिक मोटरसाइकिलिंग फेस्टिवल MotoSoul 2025 में गोवा के बीच 5-6 दिसंबर को इस बाइक की लॉन्चिंग की जाएगी. बता दें कि यह फेस्टिवल हमेशा नए और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मशहूर रहा है. तो आइए जानते हैं TVS की पहली एडवेंचर बाइक कैसी होने वाली है और इसकी कीमत क्या होगी. 

2.TVS Apache RTX 300 का लुक

TVS Apache RTX 300 का लुक
2

TVS Apache RTX 300 को इस तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि राइडर लंबी दूरी का सफर आराम से कर सकें. यह मुख्य रूप से टूरिंग पर फोकस करती है. इसके अलावा इसमें कुछ आकर्षक स्टाइलिंग एलिमेंट्स शामिल हैं, जैसे लंबा विंडस्क्रीन, नकल गार्ड्स, स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, मस्क्यूलर बॉडी पैनल्स और स्लिम टेल सेक्शन. 

3.TVS Apache RTX 300 इंजन

TVS Apache RTX 300 इंजन
3

TVS Apache RTX 300 में 299 cc लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 35 PS की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. इसके अलावा इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच भी होगा, बायडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर का ऑप्शन भी मिल सकता है. इसका इंजन TVS की खुद की लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित है, जो MotoSoul 2024 में सामने आया था. 

4.क्या होंगे TVS Apache RTX 300 के फीचर्स

क्या होंगे TVS Apache RTX 300 के फीचर्स
4

TVS की पहली एडवेंचर बाइक  Apache RTX 300  में स्टील ट्रेलिस फ्रेम, इनवर्टेड फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल सकता है, जो एडजस्टेबल होगा. इसके अलावा इसमें 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर अलॉय व्हील्स (ड्यूल-पर्पस ट्यूबलेस टायर से लैस) और स्विचेबल ड्यूल-चैनल ABS भी दिया मिल सकता है. 

5.मिलेंगे ये कमाल के फीचर्स भी

मिलेंगे ये कमाल के फीचर्स भी
5

TVS Apache RTX 300 में 5-इंच TFT कंसोल मिल सकता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और फोन अलर्ट जैसे फीचर्स से लैस होगा. इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको दिख सकते हैं. ऐसे में अगर आप एडवेंचर बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इस बाइक का टेस्ट ड्राइव लेना न भूलें. 

6.TVS Apache RTX 300 की कीमत क्या होगी?  

TVS Apache RTX 300 की कीमत क्या होगी?  
6

बता दें कि TVS Apache RTX 300 को 2.5 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. इसका सीधेतौर पर मुकाबला KTM 250 Adventure, Suzuki V-Strom SX 250, और 2025 Yezdi Adventure जैसी मोटरसाइकिलों से होगा.

