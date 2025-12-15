Security Camera Hack: घर पर पड़े-पड़े बेकार हो रहा पुराना फोन? जानें मोबाइल को CCTV में बदलने का सिंपल तरीका 

कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से नदारद रहने पर सांसद शशि थरूर की सफाई- मैं देश से बाहर था | बीएमसी चुनावों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा- चुनाव में महायुति की जीत तय | J&K के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी | गोवा अग्निकांडः आज देर रात तक भारत पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 15, 2025, 04:42 PM IST
1.पुराने फोन को बनाएं CCTV कैमरा
अगर आपको घर में कोई पुराना फोन पड़ा हुआ है, तो यूं ही बेकार छोड़ने के बजाय इससे घर का सिक्योरिटी कैमरा बना सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करना होगा. बता दें कि फोन में मौजूद कैमरा और एक आसान थर्ड-पार्टी ऐप की मदद से आप फोन को Security Camera में बदल सकते हैं.
2.सिक्योरिटी कैमरा ऐप
इसके लिए सबसे पहले ऐप स्टोर पर जाएं और किसी भरोसेमंद सिक्योरिटी कैमरा ऐप को डाउनलोड करें, बता दें कि इस तरह के कई ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध हैं. ऐप में देखें कि इसमें लाइव स्ट्रीमिंग, मोशन डिटेक्शन, लोकल स्टोरेज, टू-वे ऑडियो और रिमोट एक्सेस जैसे फीचर्स हो. ऐप को दोनों फोनों में इंस्टॉल कर लें.
3.कनेक्शन चेक करें
इसके बाद ऐप खोलें और दोनों फोनों में एक ही अकाउंट से साइन इन करें, इसके लिए पुराने फोन को कैमरा के रूप में और अपने मौजूदा फोन को व्यूअर के रूप में चुनें. फिर स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके पेयरिंग पूरी करें. इसके बाद चेक करें कि दोनों डिवाइस आपस में सही तरीके से कनेक्ट हो जाए.
4.सही जगह का करें चुनाव
इसके बाद अपने पुराने फोन को उस जगह पर रखें, जहां पर आप निगरानी रखना चाहते हैं. इसके अलावा बेहतर व्यू के लिए फोन को थोड़ी ऊंचाई पर रखें. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि फोन वाई-फाई से जुड़ा रहे और उसे लगातार पावर सप्लाई मिलती रहे. इससे निगरानी करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.
5.चेक करें, कैमरा सही से काम कर रहा या नहीं
इसके बाद चेक करें कि कैमरा वाला फोन चालू और पावर से जुड़ा रहे, फिर अपने व्यूअर फोन पर लाइव फीड खोलें और जरूरत पड़ने पर कैमरे का एंगल सही करें और ऐप की सेटिंग्स में जाकर अलर्ट और मोशन सेंसिटिविटी को अपनी जरूरत के अनुसार सेट करें.
6.आसानी से कर सकते हैं घर कि निगरानी
अब आपका DIY सिक्योरिटी सेटअप पूरी तरह से तैयार है. आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर बिना कोई महंगा सिक्योरिटी सिस्टम खरीदे, कभी भी अपने घर की निगरानी कर सकते हैं.
