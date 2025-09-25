FacebookTwitterYoutubeInstagram
3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल

जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक

जिस महिला के बच्चे न हों उसकी संपत्ति पर सास-ससुर का हक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'शादी करते ही...'

AIIMS CRE Result 2025: एम्स ने aiimsexams.ac.in पर जारी किया सीआरई का रिजल्ट, जानें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं?

Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

टेक-ऑटो

Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक

Triumph New 350cc Bikes Launching Soon: रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटिश बाइक ब्रांड ट्रॉयम्‍फ (Triumph) अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में  350cc मोटरसाइकिलें लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है. आइए जानें GST 2.0 के बाद इसकी कीमत क्या होगी और कैसा रहेगा लुक... 

Abhay Sharma | Sep 25, 2025, 02:07 PM IST

1.Triumph की कौन सी नई बाइक्स आएंगी?

Triumph की कौन सी नई बाइक्स आएंगी?
1

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रॉयम्फ (Triumph) अपने मेड-इन-इंडिया (Made in India) मॉडल्स की नई 350cc रेंज पेश करने जा रही है, जिसमें ट्रॉयम्फ स्पीड 350 (Triumph Speed 350) शामिल है. इसके अलावा इसमें स्क्रैम्बलर 350 X/XC (Scrambler 350 X/XC) और T4 350 जैसे मॉडल का भी नाम है. इसी इंजन पर कंपनी एक और नई बाइक ला सकती है, हालांकि उस पर से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है. 

2.Triumph की ये लॉन्च क्यों है खास?

Triumph की ये लॉन्च क्यों है खास?
2

दरअसल, GST 2.0 के नियमों के चलते 350cc से ऊपर की बाइक्स महंगी हो गई हैं. बता दें कि बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ट्रॉयम्फ (Triumph) का पार्टनर है और ये अपनी ज्यादातर बाइक्स को 350cc के अंदर लाने की तैयारी कर रहे हैं. बात करें ट्रॉयम्फ (Triumph) की मौजूदा बाइक्स की तो इसमें इनकी 400cc बाइक्स जैसे स्पीड 400 (Speed 400) और स्कैम्बलर 400X (Scrambler 400X) काफी ज्यादा पॉपुलर हैं. 

3.400cc इंजन का डाउनसाइज्ड वर्जन 

400cc इंजन का डाउनसाइज्ड वर्जन 
3

बता दें कि नए टैक्स स्लैब के कारण स्पीड 400 और स्कैम्बलर 400X जैसी बाइक्स की कीमत बढ़ गई हैं. ऐसे में इस गैप को भरने के लिए कंपनी 350cc इंजन वाली नई बाइक्स लाने की तैयारी कर रही है. इन बाइक्स में 400cc इंजन का डाउनसाइज्ड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा और बोर (bore) घटाकर इंजन को करीब 349cc रेंज में लाया जाएगा.  

4.ज्यादा फ्रेंडली साबित होगा इंजन   

ज्यादा फ्रेंडली साबित होगा इंजन   
4

इससे इन बाइक्स में बेहतर लो एंड मिड-रेंज टॉर्क यानी शहर और हाईवे दोनों में स्मूद परफॉर्मेंस मिलेगा. इनमें टॉप पावर थोड़ी कम हो सकती है पर रोजाना की राइडिंग और लंबी दूरी के सफर के लिए ये इंजन ज्यादा फ्रेंडली साबित होगा.  इसके अलावा ये बाइक्स कई एडवांस फीचर से लैस होंगी, इनके लुक में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है. 

5.टक्कर में होंगी ये बाइक्स 

टक्कर में होंगी ये बाइक्स 
5

बता दें कि ट्रॉयम्‍फ की नई मोटरसाइकिल को जब 350 सीसी सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा तो बाजार में इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield, Honda Jawa, Yezdi जैसी बाइक्स निर्माताओं की बाइक्स के साथ होगा. GST 2.0 के नए नियमों के तहत ट्रॉयम्‍फ की 350cc इंजन वाली नई बाइक्स की कीमत भी काफी कम हो जाएगी, इसमें जीएसटी 2.0 का फायदा मिल पाएगा.  

6.Triumph की मार्केट पर असर

Triumph की मार्केट पर असर
6

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रॉयम्फ (Triumph) हर महीने करीब 3,500 यूनिट्स बेचती है. हालांकि GST बढ़ने के बाद इनकी कीमत बढ़ सकती है और इससे डिमांड पर असर पड़ेगा. ऐसे में 350cc की नई रेंज की बाइक्स ट्रॉयम्फ (Triumph) के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है.  GST में बदलाव के बाद 350 सीसी से ज्‍यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ी हैं. 

