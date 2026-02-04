FacebookTwitterYoutubeInstagram
टेक-ऑटो

2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर 

Triumph Speed T4 - EMI: टू-व्हीलर कंपनी ट्रायंफ (Triumph) की बाइक का अलग ही क्रेज है. आज हम आपको ट्रायंफ की सबसे सस्ती बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 400cc सेगमेंट में एक किफायती प्रीमियम बाइक मानी जाती है. 

Abhay Sharma | Feb 04, 2026, 01:07 PM IST

1.ट्रायंफ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) 

ट्रायंफ स्पीड T4 (Triumph Speed T4) ब्रांड की सबसे सस्ती 400cc बाइक है, यह रेट्रो-मॉर्डन बाइक 398cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो 30.6 bhp पावर और 36 Nm टॉर्क पैदा करती है. बता दें कि इसमें टेलिस्कोपिक फॉर्क्स और आरामदायक राइडिंग पोजीशन मिलती है. 

2.मिलते हैं 5 अलग-अलग Color Options

कंपनी ने हाल ही में अपनी सबसे किफायती और लोकप्रिय बाइक Speed T4 को एक नए शानदार कलर बाजा ऑरेंज में लॉन्च किया है, ये बाइक 5 अलग-अलग रंगों (Color Options) में उपलब्ध है. बाजा ऑरेंज के अलावा कैस्पियन ब्लू विद पर्ल मेटैलिक व्हाइट, लावा रेड ग्लॉस विद पर्ल मेटैलिक व्हाइट, फैंटम ब्लैक विद पर्ल मेटैलिक व्हाइट और फैंटम ब्लैक विद स्टॉर्म ग्रे शामिल है. 
 

3.Triumph Speed T4 के खास फीचर्स 

बता दें कि इस बाइक में 398.15cc लिक्विड-कूल्ड इंजन (31 PS, 36 Nm) के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, डुअल-चैनल ABS और लगभग 30 kmpl के माइलेज के साथ आती है, यह 180 kg वजनी बाइक अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. 

4.Triumph Speed T4 की हाइट, वेट और माइलेज

माइलेज की अगर बात करें तो इसकी माइलेज लगभग 29 से 30 kmpl बताया जाता है, इस बाइक की फ्यूल टैंक क्षमता 13 लीटर है.  वहीं इसकी सीट हाइट (Seat Height) 806mm है. 180 किलोग्राम के वजनी और 790 मिमी की सीट ऊंचाई के कारण ये बाइक काफी संतुलित मानी जाती है. 

5.Triumph Speed T4 की महीने की EMI 

बता दें कि इस बाइक को खरीदने के लिए शुरुआती EMI 4,044 से 4,332 प्रति माह हो सकती है (5 साल की अवधि के लिए), वहीं औसत EMI लगभग 5,500 - ₹7,500 प्रति माह होगी (3-4 साल की अवधि के लिए). इस बाइक के लिए  न्यूनतम डाउन पेमेंट ₹12,251 (वेरिएंट और स्थान के अनुसार अलग) करना पड़ सकता है.

बताते चलें कि Triumph Speed T4 की EMI पूरी तरह से लोन की रकम, डाउन पेमेंट और अवधि पर निर्भर करती है. आप अपने हिसाब से EMI करवा सकते हैं.   

