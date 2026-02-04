2 लाख से कम की ये है Triumph की सबसे सस्ती बाइक, महीने की इतनी EMI देकर ले आएं घर 

5 . Triumph Speed T4 की महीने की EMI

5

बता दें कि इस बाइक को खरीदने के लिए शुरुआती EMI 4,044 से 4,332 प्रति माह हो सकती है (5 साल की अवधि के लिए), वहीं औसत EMI लगभग 5,500 - ₹7,500 प्रति माह होगी (3-4 साल की अवधि के लिए). इस बाइक के लिए न्यूनतम डाउन पेमेंट ₹12,251 (वेरिएंट और स्थान के अनुसार अलग) करना पड़ सकता है.

बताते चलें कि Triumph Speed T4 की EMI पूरी तरह से लोन की रकम, डाउन पेमेंट और अवधि पर निर्भर करती है. आप अपने हिसाब से EMI करवा सकते हैं.