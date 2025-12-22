रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

सीहोर के आष्टा में हिंसक झड़प का वीडियो, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के दौरान नारा-ए-तकबीर अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए, गाड़ी की पार्किंग को लेकर दो समुदायों में हुआ था विवाद, झड़प के बाद भारी पुलिसबल तैनात | नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया | यूपी- विधानसभा में सीएम योगी के संबोधन पर हंगामा, समाजवादी पार्टी ने वॉक आउट किया
टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Dec 22, 2025, 12:47 PM IST
1.राउटर
रात को सोने से पहले अपने Wi-Fi राउटर को अनप्लग करना न भूलें. इसका आपकी नींद पर गहरा असर पड़ता है. दरअसल रात भर जब आपका राउटर काम करता है, तो उसमें से निकलने वाली वेव्स आदि कहीं न कहीं मानसिक रूप से आपकी नींद में खलल डालती हैं.
2.फोन या लैपटॉप का चार्जर
अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के घरों में मोबाइल या लैपटॉप का चार्जर लगा रहता है और उसे ऑन ही छोड़ देते हैं. कई बार चार्जर ज्यादा हीट होने पर आग पकड़ जाते है बड़ी दुर्घटना हो सकती है. इसलिए चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इसे अनप्लग कर देना चाहिए.
3.हीटर-गीजर
सर्दियों के मौसम में घरों में हीटर और गीजर का इस्तेमाल होता है. कई बार लोग इनका सॉकेट लगा छोड़ देते हैं. ध्यान रखें कि इस तरह के अप्लायंस हैवी वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें प्लग में लगा छोड़ देना बिजली का बिल बढ़ाने के साथ-साथ खतरनाक भी हो सकता है.
4.स्मार्ट टीवी
रात को सोने से पहले आपको स्मार्ट टीवी का प्लग भी निकाल देना चाहिए. अक्सर लोग स्मार्ट टीवी को सिर्फ रिमोट से बंद करके सो जाते हैं. इससे टीवी बंद नहीं होता और स्टैंडबाय मोड में चला जाता है.
5.एक्सटेंशन प्लग
अक्सर जब घरों में सॉकेट कम या काम की जगह से दूर होते हैं, तो लोग एकस्टेंशन कोर्ड या मल्टीप्लग का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड या मल्टीप्लग को इस्तेमाल के बाद ही अनप्लग कर देना चाहिए.