FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सीहोर के आष्टा में हिंसक झड़प का वीडियो, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के दौरान नारा-ए-तकबीर अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए, गाड़ी की पार्किंग को लेकर दो समुदायों में हुआ था विवाद, झड़प के बाद भारी पुलिसबल तैनात | नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया | यूपी- विधानसभा में सीएम योगी के संबोधन पर हंगामा, समाजवादी पार्टी ने वॉक आउट किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Morning Tea-Biscuits: क्या होगा अगर आप रोज सुबह चाय के साथ बिस्कुट या रस्क खाएंगे? 

क्या होगा अगर आप रोज सुबह चाय के साथ बिस्कुट या रस्क खाएंगे?

Baba Khatu Shyam:2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर

2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर

'इस खेल ने मुझसे सबकुछ छीन लिया...' Rohit Sharma ने किया चौंकाने वाले खुलासा, जानिए क्या कहा

'इस खेल ने मुझसे सबकुछ छीन लिया...' Rohit Sharma ने किया चौंकाने वाले खुलासा, जानिए क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़

भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़

HomePhotos

टेक-ऑटो

रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

हमारे घरों में ऐसे कई गैजेट या अप्लायंस होते हैं, जिन्हें हम एक बार ऑन कर देते तो वह हमेशा ऑन ही रहते हैं लेकिन आज हम आपके ऐसे गैजिट्स के बारे में बताने जा रहे है, जिन्हें हमें राते सोने से पहले अनप्लग कर देना चाहिए.

सुमित तिवारी | Dec 22, 2025, 12:47 PM IST

1.राउटर

राउटर
1

रात को सोने से पहले अपने Wi-Fi राउटर को अनप्लग करना न भूलें. इसका आपकी नींद पर गहरा असर पड़ता है. दरअसल रात भर जब आपका राउटर काम करता है, तो उसमें से निकलने वाली वेव्स आदि कहीं न कहीं मानसिक रूप से आपकी नींद में खलल डालती हैं.

Advertisement

2.फोन या लैपटॉप का चार्जर

फोन या लैपटॉप का चार्जर
2

अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के घरों में मोबाइल या लैपटॉप का चार्जर लगा रहता है और उसे ऑन ही छोड़ देते हैं. कई बार चार्जर ज्यादा हीट होने पर आग पकड़ जाते है बड़ी दुर्घटना हो सकती है. इसलिए चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इसे अनप्लग कर देना चाहिए.

3.हीटर-गीजर

हीटर-गीजर
3

सर्दियों के मौसम में घरों में हीटर और गीजर का इस्तेमाल होता है. कई बार लोग इनका सॉकेट लगा छोड़ देते हैं. ध्यान रखें कि इस तरह के अप्लायंस हैवी वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें प्लग में लगा छोड़ देना बिजली का बिल बढ़ाने के साथ-साथ खतरनाक भी हो सकता है.

4.स्मार्ट टीवी

स्मार्ट टीवी
4

रात को सोने से पहले आपको स्मार्ट टीवी का प्लग भी निकाल देना चाहिए. अक्सर लोग स्मार्ट टीवी को सिर्फ रिमोट से बंद करके सो जाते हैं. इससे टीवी बंद नहीं होता और स्टैंडबाय मोड में चला जाता है.

TRENDING NOW

5.एक्सटेंशन प्लग

एक्सटेंशन प्लग
5

अक्सर जब घरों में सॉकेट कम या काम की जगह से दूर होते हैं, तो लोग एकस्टेंशन कोर्ड या मल्टीप्लग का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड या मल्टीप्लग को इस्तेमाल के बाद ही अनप्लग कर देना चाहिए.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा
Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
पति-पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों न हो अगर यह बात खुल गई तो मनमुटाव-मनभेद और अलगाव तय है 
पति-पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों न हो अगर यह बात खुल गई तो मनमुटाव-मनभेद और अलगाव तय है
Mangal Gochar 2026: 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
MORE
Advertisement
धर्म
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
Ekadashi Vrat Date: साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
MORE
Advertisement