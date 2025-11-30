SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

2 . क्यों जारी किया गया नया आदेश?

DoT का कहना है कि कई फ्रॉड करने वाले लोग भारत के नंबर वाली सिम बाहर ले जाकर या इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल कर लोगों को ठगते हैं. अभी तक WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ एक बार मोबाइल नंबर वेरिफाई करवाते थे, जिसकी वजह से अपराधियों के लिए इसे कई अलग-अलग डिवाइसेज पर इस्तेमाल कर पाना आसान था. सिम बाइंडिंग से इन अपराधियों तक पहुंचना आसान होगा. वहीं दूसरी ओर कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क इससे आम लोगों को परेशानी होगी.