SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 30, 2025, 01:18 PM IST
1.दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिया निर्देश
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने निर्देश दिया है कि अब ये एप तभी काम करेंगे, जब यूजर के डिवाइस में सक्रिय सिम कार्ड मौजूद होंगे. बता दें कि दूरसंचार साइबर सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2025 के तहत या आदेश जारी किया गया है. 90 दिनों के भीतर ऐप्स कंपनियों को यह व्यवस्था लागू करनी होगी.
2.क्यों जारी किया गया नया आदेश?
DoT का कहना है कि कई फ्रॉड करने वाले लोग भारत के नंबर वाली सिम बाहर ले जाकर या इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल कर लोगों को ठगते हैं. अभी तक WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ एक बार मोबाइल नंबर वेरिफाई करवाते थे, जिसकी वजह से अपराधियों के लिए इसे कई अलग-अलग डिवाइसेज पर इस्तेमाल कर पाना आसान था. सिम बाइंडिंग से इन अपराधियों तक पहुंचना आसान होगा. वहीं दूसरी ओर कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क इससे आम लोगों को परेशानी होगी.
3.क्या होगा इसका असर?
बताया जा रहा है कि यह नया नियम फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा. तब आपको WhatsApp जैसे मैसेजिंग ऐप चलाने के लिए अपने फोन में उस नंबर का सिम रखना होगा जिससे आप मैसेजिंग ऐप पर रजिस्टर करेंगे. आसान भाषा में कहें तो आप जिस नंबर से भी WhatsApp या Telegram जैसे किसी मैसेजिंग ऐप में लॉगइन करेंगे, उसका सिम फोन में लगा होना चाहिए.
4.फोन से सिम निकालते ही ऐप नहीं करेगा काम
अगर आप एक नंबर से मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे होंगे और उस नंबर का सिम फोन से निकालेंगे तो मैसेजिंग ऐप भी काम करना बंद कर देगा. इसके लिए आपको फोन में उसी नंबर से मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिम वापस फोन में लगाकर ऐप में दोबारा लॉग-इन करना होगा. बताते चलें कि WhatsApp जैसे कई अन्य पॉपुलर ऐप्स एक नंबर से अलग-अलग फोन पर अकाउंट चलाने का फीचर देते हैं.
5.कंप्यूटर-लैपटॉप पर हर 6 घंटे में होगा लॉगआउट
इसके अलावा इन ऐप्स के वेब वर्जन हर 6 घंटे में अपने आप लॉग-आउट हो जाएंगे. यानी हर 6 घंटे में पीसी पर इन मैसेजिंग ऐप्स में फिर से लॉगइन करना पड़ेगा. फिलहाल WhatsApp जैसे ऐप्स का वेब वर्जन इस्तेमाल करने पर कंप्यूटर से ऐप ऑटो लॉगआउट तब होता है, जब प्राइमरी डिवाइस पर whatsApp को 14 दिन तक इस्तेमाल ना किया जाए.