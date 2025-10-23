कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा

1 . हुंडई वेन्यू- 12.21 लाख रुपये की कीमत

1

वेन्यू किफायती एयर प्यूरीफायर से लैस गाड़ी है और यह सुविधा SX (O) और उससे ऊपर के वेरिएंट में मिलती है. 12.21 लाख रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है. बताते चलें कि इसके SX (O) वेरिएंट में ADAS की सुविधा भी मिलती है. बता दें कि जल्द ही नई हुंडई वेन्यू लॉन्च होगी.

