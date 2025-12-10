2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स

4 . Moto G06 Power

4

6.88 इंच के LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च होने वाला मोटोरोला का यह किफायती फोन भी आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है. इसमें MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट मिलता है, जिसे 4 GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इसमें 7000mAh की बैटरी मिलती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.