2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स

Best Mobile Phones Under 10000: आज के समय में कम कीमत में भी दमदार फीचर्स के साथ बढ़िया स्मार्टफोन मिल जाते हैं, जो स्मार्टफोन की बेसिक जरूरतों को पूरा करते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे दमदार फीचर्स वाले स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसी साल लॉन्च हुए. इनकी कीमत भी 10,000 से कम है. 

Abhay Sharma | Dec 10, 2025, 07:22 PM IST

1.POCO M7 5G

POCO M7 5G
1

POCO M7 5G उन यूज़र्स के लिए बेस्ट है, जो हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और स्मूथ मल्टीटास्किंग चाहते हैं. इसकी परफॉर्मेंस इसे गेमिंग, स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतर बनाती है. इसमें आपको लॉन्ग-लास्टिंग  5,160 mAh की बैटरी भी मिलेगी. 

2.Samsung Galaxy F06 5G 

Samsung Galaxy F06 5G 
2

Samsung Galaxy F06 5G में कई खास फीचर्स मिलते हैं, खासतौर से कैमरा और बैटरी उन लोगों के लिए बनाया गया है जो फोटो लेना पसंद करते हैं और फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं. बताते चलें कि यह फोन रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छी और संतुलित परफॉर्मेंस देता है. 

3.Infinix Smart 9 HD

Infinix Smart 9 HD
3

अगर आपको कम बजट में केवल जरूरी फीचर्स वाला कोई फोन चाहिए, तो आप Infinix Smart 9 HD देख सकते हैं. इसका छोटा और आरामदायक डिजाइन और अच्छी डिस्प्ले इसे इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज के लिए बेस्ट बनाता है. 

4.Moto G06 Power

Moto G06 Power
4

6.88 इंच के LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च होने वाला मोटोरोला का यह किफायती फोन भी आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है. इसमें MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट मिलता है, जिसे 4 GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इसमें 7000mAh की बैटरी मिलती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. 

5.10 हजार में मिल जाएंगे ये फोन

10 हजार में मिल जाएंगे ये फोन
5

2025 से पहले लॉन्च होने वाले ये सस्ते फोन भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं. इनमें Redmi 13C 5G,  MOTO G35 5G,  Itel Color Pro 5G,  Infinix Hot 50 5G,  Redmi A4 5G, Realme C53 और  vivo y18 शामिल हैं. इनकी कीमत भी 10 हजार से कम ही है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

