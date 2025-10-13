Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 13, 2025, 02:46 PM IST
1.सबसे ज्यादा बिकी Maruti Suzuki की ये कार
क्या आप जानते हैं? सितंबर में Maruti Suzuki की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की सेल पिछले साल की तुलना 85 फीसदी बढ़ गई है. बता दें कि GST कटौती के बाद Dzire (डिजायर) सबसे ज्यादा पॉपुलर और बिकने वाली कार रही.
2.पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बिकी ये गाड़ी
Dzire सबसे ज्यादा बिकने वाला गाड़ी रही, जिसकी कुल 20,038 यूनिट्स बिकीं. यानी इस बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 85% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, तब इसकी करीब 10,853 यूनिट्स बिकी थीं.
3.कीमतों में गिरावट
बता दें कि इस समय मारुति सुजुकी डिजायर की कीमतों में 58,000 रुपए से 88,000 रुपए तक कटौती हुई है. इसमें डिजायर मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में उपलब्ध है और डिजायर के AMT वेरिएंट की कीमत 72,000 रुपए से 88,000 रुपए तक कम हो गई है.
4. और किन गाड़ियों की बढ़ी बिक्री
डिजायर के अलावा Swift बिक्री में दूसरे नंबर पर रही, जिसकी 15,547 यूनिट्स बिकीं. पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री 4% कम रही. इसके अलावा Wagon R (वैगन आर), Fronx (फ्रोंक्स), S-Presso (एस-प्रेसो) की बिक्री भी बढ़ी है.
5.किन मॉडलों की घटी बिक्री?
कई पॉपुलर गाड़ियों की बिक्री में बड़ी गिरावट भी आई है, इनमें Baleno (बलेनो), Ertiga (अर्टिगा), Vitara Brezza (विटारा ब्रेजा), Maruti Eeco (मारुति ईको), Grand Vitara (ग्रैंड विटारा), Maruti Alto (मारुति ऑल्टो), XL6 (एक्सएल6), Celerio (सिलेरियो), Victoris (विक्टोरिस), Ignis (इग्निस), Invicto (इनविक्टो), Jimny (जिम्नी) आदि की कारों की बिक्री कम हुई है.