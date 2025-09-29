FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

BBMKU Result 2025 ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए जारी, bbmku.ac.in पर ऐसे करें चेक

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 

UP Politics: सीतापुर जेल की अनसुनी कहानी, क्या सच में आजम खान को दिया जाता था जहर! सपा नेता ने खुद बताया सच

अब ट्रेन से कर सकेंगे भूटान की यात्रा, मोदी सरकार ने दी रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, जानें डिटेल्स

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

Heart Attack Symptoms: रात में क्यों और किस समय बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, जानें इसके लक्षण और वजह

Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा

बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

HomePhotos

टेक-ऑटो

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: देश भर में हर महीने लाखों बाइक्स और स्कूटर बिक जाते हैं. आज हम आपको ऐसे टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी बीते महीने यानी अगस्त में खूब मांग रही. आइए जानें कौन-कौन सी बाइक्स हैं इस लिस्ट में शामिल... 

Abhay Sharma | Sep 29, 2025, 06:08 PM IST

1.टॉप-5 की लिस्ट में कौन सी बाइक्स? 

टॉप-5 की लिस्ट में कौन सी बाइक्स? 
1

आंकड़ों की माने तो टॉप-5 की लिस्ट में एक्टिवा से लेकर शाइन, जुपिटर तक शामिल हैं. आइए जानें अगस्‍त के महीने के में किस निर्माता के किस स्‍कूटर और मोटरसाइकिल की सबसे ज्‍यादा मांग रही है. यहां देखें लिस्ट... 

Advertisement

2.Hero Splendor: पहले नंबर पर

Hero Splendor: पहले नंबर पर
2

रिपोर्ट्स और आंकड़ों की मानें तो बीते महीने के दौरान Hero Splendor मोटरसाइकिल की सबसे ज्‍यादा बिक्री हुई है. बताया जा रहा है कि उस महीने  इसकी 3.11 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है. इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिक्री में करीब तीन फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

3.Honda Activa: दूसरे नंबर पर

Honda Activa: दूसरे नंबर पर
3

इसके अलावा बात करें स्कूटर की तो होंडा की ओर से Honda Activa की बिक्री ज्यादा हुई है. आंकड़ों के मुताबिक निर्माता की ओर से ऑफर किए जाने वाले इस स्‍कूटर की बीते महीने के दौरान देशभर में 2.44 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है. 

4.Honda Shine: तीसरे नंबर पर

Honda Shine: तीसरे नंबर पर
4

होंडा की ओर से ऑफर की जाने वाली एंट्री लेवल मोटरसाइकिल Honda Shine भी इस Top-5 लिस्‍ट में शामिल है, जो कि तीसरे नंबर पर है. बीते महीने इस मोटरसाइकिल की देशभर में करीब 1.64 लाख यूनिट्स की बिक्री की गई है.  August 2024 में यह संख्‍या 1.75 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की थी. 

TRENDING NOW

5.TVS Jupiter: चौथे पायदान पर

TVS Jupiter: चौथे पायदान पर
5

TVS की स्‍कूटर जुपिटर की 1.42 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है. बता दें कि इसके पहले August 2024 में यह संख्‍या 89 हजार से ज्‍यादा थी. आंकड़ों की मानें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में 59 फीसदी से ज्‍यादा की बढ़त दर्ज की गई है.

6.Bajaj Pulsar: पांचवे पायदान पर 

Bajaj Pulsar: पांचवे पायदान पर 
6

आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने के दौरान निर्माता की ओर से बजाज पल्‍सर की 1.09 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है, पिछले साल August 2024 में यह संख्‍या 67 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की थी. 

7.इनकी बाइक्स की रही मांग

इनकी बाइक्स की रही मांग
7

इसके अलावा इन टॉप-5 वाहनों के अलावा Hero HF Deluxe, Suzuki Access, TVS Apache, TVS XL और Bajaj Platina की भी मांग खूब रही, अगर आप भी बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इन्हें लिस्ट में शामिल कर लें. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vastu Tips For Tulsi: तुलसी लगाते समय ध्यान रखें इसकी दिशा और नियम, तभी मिलेगी कृपा और आशीर्वाद
तुलसी लगाते समय ध्यान रखें इसकी दिशा और नियम, तभी मिलेगी कृपा और आशीर्वाद
Jharkhand Elections: झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान आज, चंपई सोरेन समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर
झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान आज, चंपई सोरेन समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर
Weather Update: दिल्ली एनसीआर समेत UP-बिहार में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather Update: दिल्ली एनसीआर समेत UP-बिहार में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, जानिए देशभर के मौसम का हाल
Tulsi Vivah 2024 Wishes: आज तुलसी विवाह के शुभ मौके पर यहां से भेजें शुभकामना संदेश, ऐसे करें अपनों को विश
आज तुलसी विवाह के शुभ मौके पर यहां से भेजें शुभकामना संदेश, ऐसे करें अपनों को विश
Bihar By Election 2024: राजद की तीन और राजग की एक सीट पर मतदान आज, 38 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
राजद की तीन और राजग की एक सीट पर मतदान आज, 38 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम
अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट
अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट
WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां
WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE