टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Sep 29, 2025, 06:08 PM IST
1.टॉप-5 की लिस्ट में कौन सी बाइक्स?
आंकड़ों की माने तो टॉप-5 की लिस्ट में एक्टिवा से लेकर शाइन, जुपिटर तक शामिल हैं. आइए जानें अगस्त के महीने के में किस निर्माता के किस स्कूटर और मोटरसाइकिल की सबसे ज्यादा मांग रही है. यहां देखें लिस्ट...
2.Hero Splendor: पहले नंबर पर
रिपोर्ट्स और आंकड़ों की मानें तो बीते महीने के दौरान Hero Splendor मोटरसाइकिल की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है. बताया जा रहा है कि उस महीने इसकी 3.11 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है. इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिक्री में करीब तीन फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
3.Honda Activa: दूसरे नंबर पर
इसके अलावा बात करें स्कूटर की तो होंडा की ओर से Honda Activa की बिक्री ज्यादा हुई है. आंकड़ों के मुताबिक निर्माता की ओर से ऑफर किए जाने वाले इस स्कूटर की बीते महीने के दौरान देशभर में 2.44 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है.
4.Honda Shine: तीसरे नंबर पर
होंडा की ओर से ऑफर की जाने वाली एंट्री लेवल मोटरसाइकिल Honda Shine भी इस Top-5 लिस्ट में शामिल है, जो कि तीसरे नंबर पर है. बीते महीने इस मोटरसाइकिल की देशभर में करीब 1.64 लाख यूनिट्स की बिक्री की गई है. August 2024 में यह संख्या 1.75 लाख से ज्यादा यूनिट्स की थी.
5.TVS Jupiter: चौथे पायदान पर
TVS की स्कूटर जुपिटर की 1.42 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है. बता दें कि इसके पहले August 2024 में यह संख्या 89 हजार से ज्यादा थी. आंकड़ों की मानें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में 59 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है.
6.Bajaj Pulsar: पांचवे पायदान पर
आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने के दौरान निर्माता की ओर से बजाज पल्सर की 1.09 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है, पिछले साल August 2024 में यह संख्या 67 हजार से ज्यादा यूनिट्स की थी.
7.इनकी बाइक्स की रही मांग
इसके अलावा इन टॉप-5 वाहनों के अलावा Hero HF Deluxe, Suzuki Access, TVS Apache, TVS XL और Bajaj Platina की भी मांग खूब रही, अगर आप भी बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इन्हें लिस्ट में शामिल कर लें.
