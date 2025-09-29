2 . Hero Splendor: पहले नंबर पर

2

रिपोर्ट्स और आंकड़ों की मानें तो बीते महीने के दौरान Hero Splendor मोटरसाइकिल की सबसे ज्‍यादा बिक्री हुई है. बताया जा रहा है कि उस महीने इसकी 3.11 लाख से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री की गई है. इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिक्री में करीब तीन फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.