HAM प्रत्याशी ज्योति मांझी पर पत्थर और रॉड से हमला, अस्पताल में भर्ती; पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी

जॉब के पहले ही दिन ऑफिस से चुराई कॉफी, कंपनी ने सबक सिखाने के लिए उठाया ऐसा कदम

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

टेक-ऑटो

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

Laptops under 30K: अगर आप 30000 की बजट में अच्छा और पावरफुल परफॉर्मेंस वाला कोई लैपटॉप खोज रहे हैं, तो इस प्राइस रेंज में आने वाले इन 5 बेस्ट ऑप्शंस पर एक नजर जरूर डालें. थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग के लिए भी ये लैपटॉप आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में... 

Abhay Sharma | Nov 05, 2025, 06:38 PM IST

1.इस लिस्ट में कौन से लैपटॉप हैं शामिल? 

इस लिस्ट में कौन से लैपटॉप हैं शामिल? 
1

इस लिस्ट में HP से लेकर कई अन्य ब्रांडेड लैपटॉप शामिल हैं, इनक आपके कीमत बजट में फिट बैठने वाली है. इन लैपटॉप को आप डेली यूज से लेकर आपका थोड़ा बहुत हैवी काम भी आसानी से कर सकते हैं. आगें देखें इन पावरफुल परफॉर्मेंस वाले खास लैपटॉप की लिस्ट.. 

2.ASUS Vivobook Go 15 AMD Ryzen 3 Quad Core 7320U लैपटॉप

ASUS Vivobook Go 15 AMD Ryzen 3 Quad Core 7320U लैपटॉप
2

आसुस कंपनी का AMD Ryzen 3 Quad Core 7320U प्रोसेसर के साथ आने वाले इस लैपटॉप में आपको 8 GB RAM और 512 GB SSD स्टोरेज मिलेगा. इसके अलावा लैपटॉप लेटेस्ट Windows 11 Home के साथ मिलेगा. फ्लिपकार्ट इसकी प्राइस 29,990 रुपये और अमेजन पर 31,490 रुपये है. 

3.Infinix X3 Slim Intel Intel Core i3 12th Gen 1215U लैपटॉप

Infinix X3 Slim Intel Intel Core i3 12th Gen 1215U लैपटॉप
3

इंफीनिक्स कंपनी के इस लैपटॉप में आपको Intel Core i3 12th Gen 1215U प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही 8 GB RAM और 512 GB SSD स्टोरेज भी मिलेगा. इसके अलावा यह लैपटॉप लेटेस्ट Windows 11 Home से लैस है, जिसकी फ्लिपकार्ट पर प्राइस 27,990 रुपये है. 

4.MSI Intel Core i3 12th Gen 1215U लैपटॉप 

MSI Intel Core i3 12th Gen 1215U लैपटॉप 
4

इस लैपटॉप में Intel Core i3 12th Gen 1215U प्रोसेसर मिलता है और यह लैपटॉप भी 8 GB RAM और 512 GB SSD स्टोरेज के साथ आता है. इसके अलावा लैपटॉप लेटेस्ट Windows 11 Home से लैस है.  फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 27,990 रुपये, अमेजन पर 30,780 रुपये है.

5.Lenovo V15 AMD Ryzen 3 Quad Core 7th Gen 7320U लैपटॉप 

Lenovo V15 AMD Ryzen 3 Quad Core 7th Gen 7320U लैपटॉप 
5

AMD Ryzen 3 Quad Core 7th Gen 7320U प्रोसेसर के साथ यह लैपटॉप काफी पावरफुल है, इसमें 8 GB RAM और 512 GB SSD के साथ लेटेस्ट Windows 11 Home के साथ यह लैपटॉप 1 GB ग्राफिक्स भी ऑफर कर रहा है. कीमत फ्लिपकार्ट पर 27,990 रुपये है. 

6.HP 15 (2024) AMD Ryzen 3 Quad Core 7320U लैपटॉप  

HP 15 (2024) AMD Ryzen 3 Quad Core 7320U लैपटॉप  
6

इस लिस्ट का आखिरी लैपटॉप HP का है, जिसमें आपको AMD Ryzen 3 Quad Core 7320U प्रोसेसर, 8 GB RAM और 512 GB SSD के साथ लेटेस्ट Windows 11 Home का सपोर्ट मिलेगा. इस लैपटॉप का प्राइस फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 29,990 रुपये है. इन सभी लैपटॉप  का रेंज थोड़ा-कम या ज्यादा हो सकता है. 

