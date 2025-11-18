FacebookTwitterYoutubeInstagram
ओखला में अल फलाह के दफ्तर पर छापामारी, शाहीन बाग और जामिया नगर में छापामारी, यूनिवर्सिटी के लीगल हेड के घर पर भी पहुंची जांच एजेंसियां | जम्मू-कश्मीर में कई जगह CIK की छापामारी, नूंह के फिरोजपुर झिरका में भी लगातार जारी है रेड | यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच हो

टेक-ऑटो

Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop

Top 5 Gaming Laptop: आज के समय में गेमिंग केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं रहा, बल्कि अब लोग इससे खूब पैसा भी कमा रहे हैं.  कई लोगों के लिए यह फुल टाइम काम बन चुका है. इससे गेमर्स YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग करके अच्छी कमाई कर रहे हैं. 

Abhay Sharma | Nov 18, 2025, 06:35 PM IST

1.Gaming के किस Processor वाला Laptop है जरूरी?  

Gaming के किस Processor वाला Laptop है जरूरी?  
1

अगर आप Gaming के शौकीन हैं और इसे प्रोफेशनल स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी एक पावरफुल Processor वाला Laptop की, जिसमें हाई रिफ्रेश रेट, दमदार CPU और GPU मिलता हो. साथ में ग्राफिक्स कार्ड स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक होता है. 

2.टॉप 5 लैपटॉप 

टॉप 5 लैपटॉप 
2

Intel और AMD के दमदार प्रोसेसर के साथ आने वाले ये टॉप 5 लैपटॉप आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं. आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार देख सकते हैं. आइए पहले जान लेते हैं इंटेल या एएमडी, गेमिंग के लिए क्या बेहतर होता है. साथ ही जानेंगे   इनकी कमियां भी... 

3.HP Victus Gaming Laptop  

HP Victus Gaming Laptop  
3

यह दमदार गेमिंग लैपटॉप माना जाता है, जो खासतौर पर हैवी गेमर्स और मल्टीटास्किंग करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है. खासियत के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, माइक्रो-एज डिस्प्ले, Nvidia ग्राफिक्स कार्ड बैकलिट कीबोर्ड. हालांकि यूजर लैपटॉप के हीट होने की शिकायत करते हैं. इसकी ये कमी है. 

4.ASUS TUF Gaming Laptop

ASUS TUF Gaming Laptop
4

गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक दमदार लैपटॉप है. इसकी खासियत की बात करें तो इसमें आपको 4.5 GHz CPU स्पीड, NVIDIA GeForce RTX ग्राफिक्स, लाइट और स्लिम डिजाइन, मल्टीपल कनेक्टिविटी पॉर्ट मिलेगा. अक्सर  बैटरी जल्दी खत्म होने को लेकर यूजर की शिकायत रहती है. 

5.MSI Thin A15 Gaming Laptop 

MSI Thin A15 Gaming Laptop 
5

इसके अलावा Gamers और Creators के लिए Zen 3+ की दमदार परफॉर्मेंस लेकर आने वाला ये Laptop बेस्ट है. इसकी खासियत है कि इसमें आपको 4.5 GHz CPU स्पीड, NVIDIA GeForce RTX ग्राफिक्स, ब्लूटुथ 5.3 सपोर्ट, लाइट और स्लिम डिजाइन मिलता है. कमी- बैटरी लाइफ को लेकर एक यूजर की शिकायत रहती है. 

6.Acer NITRO V 15 Gaming Laptop

Acer NITRO V 15 Gaming Laptop
6

एसर गेमिंग लैपटॉप के इस Laptop की खासियत है कि इसमें आपको 4.5 GHz CPU स्पीड, NVIDIA GeForce RTX ग्राफिक्स, ब्लूटुथ 5.3 सपोर्ट, बैक-लिट कीबोर्ड मिलता है. हालांकि लैपटॉप की स्पीकर क्वालिटी को लेकर कई यूजर की शिकायत दिखती है. यह इसकी कमी है. 

7.HP Victus Gaming Laptop

HP Victus Gaming Laptop
7

HP का यह खास लैपटॉप 15.6 इंच की माइक्रो-एज बैजल लेस डिस्पले के साथ गेमिंग करने का बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है. इसकी खासियत है कि इसमें आपको विंडो होम 11, बैकलिट कीबोर्ड, एफर्टलेस कनेक्टिविटी, प्रीलोडेड एमएस ऑफिस मिलता है. साउंड क्वालिटी को लेकर कई यूजर की शिकायत देखने को मिली है. 

8.गेमिंग लैपटॉप में कौन सा Processor होना चाहिए. 

गेमिंग लैपटॉप में कौन सा Processor होना चाहिए. 
8

इसके लिए लैपटॉप में फास्ट और पावरुफुल प्रोसेसर के साथ एडवांस ग्राफिक्स कार्ड होना  जरुरी होता है, इसमें सबसे Intel Core i7 या i9 प्रोसेसर, या फिर AMD राइजन 7 या 9 जैसे पावरफुल CPU बेहतर माने जाते हैं. बता दें कि i9 Processor के साथ आने वाले लैपटॉप हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए बेहतर माना जाता है और i7 प्रोसेसर गेमिंग के साथ-साथ मल्टीटास्किंग के लिए भी बेहतर विकल्प साबित होते हैं. 

