Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop

8 . गेमिंग लैपटॉप में कौन सा Processor होना चाहिए.

इसके लिए लैपटॉप में फास्ट और पावरुफुल प्रोसेसर के साथ एडवांस ग्राफिक्स कार्ड होना जरुरी होता है, इसमें सबसे Intel Core i7 या i9 प्रोसेसर, या फिर AMD राइजन 7 या 9 जैसे पावरफुल CPU बेहतर माने जाते हैं. बता दें कि i9 Processor के साथ आने वाले लैपटॉप हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए बेहतर माना जाता है और i7 प्रोसेसर गेमिंग के साथ-साथ मल्टीटास्किंग के लिए भी बेहतर विकल्प साबित होते हैं.

