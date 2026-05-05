महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | May 05, 2026, 04:10 PM IST
1.DIKSHA App
DIKSHA (दीक्षा - डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MoE) की एक प्रमुख पहल है, यह ऐप 2017 में लॉन्च हुआ था. यह एक राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एनसीईआरटी (NCERT) पाठ्यक्रम-आधारित डिजिटल कंटेंट, ई-पुस्तकें, इंटरैक्टिव वीडियो और प्रश्नोत्तरी (Quizzes) मुफ्त में उपलब्ध कराता है. (AI Image)
2.ePathshala
ePathshala के बारे में बात करें तो यह NCERT का आधिकारिक ऐप है, जिसपर किताबें, ऑडियो, वीडियो और इंटरएक्टिव कंटेंट उपलब्ध हैं. इस ऐप के जरिए बच्चे आसानी से अपनी क्लास की किताबें पढ़ सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में. (AI Image)
3.SWAYAM
इसके अलावा SWAYAM सरकार का ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसपर स्कूली बच्चों के लिए उपयोगी कोर्स उपलब्ध हैं. इसका प्रमाण-पत्र भी मिलता है. इस ऐप के जरिए बच्चे आसान भाषा में पढ़ाई करने के साथ उपयोगी कोर्स का प्रमाण-पत्र हासिल कर सकते हैं.
4.BYJU’S Free Sections
इसके अलावा कुछ दूसरे ऐप हैं, जैसे BYJU’S, जिसका बेसिक वर्जन कई टॉपिक्स पर फ्री है. इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें एनिमेटेड वीडियो, गेम्स और क्विज के जरिए पढ़ाई मजेदार बन जाती है. यह ऐप गणित, विज्ञान और इंग्लिश में बच्चों को बहुत पसंद आता है.
5.Khan Academy
दुनिया का सबसे भरोसेमंद फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक Khan Academy पर भी हिंदी में कई कोर्स उपलब्ध हैं. इस ऐप में स्टेप बाय स्टेप समझाता है और प्रैक्टिस क्विज भी देता है. यह ऐप गणित और साइंस के लिए बेस्ट.
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