FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जिस-जिस नेता ने नारी शक्ति का अपमान किया, उसे मुंह की खानी पड़ीः रेखा गुप्ता

जिस-जिस नेता ने नारी शक्ति का अपमान किया, उसे मुंह की खानी पड़ीः रेखा गुप्ता

Hantavirus: लग्जरी क्रूज पर कर रहे थे सफर... हंता वायरस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत! क्या आपको भी है इससे खतरा? 

Hantavirus: लग्जरी क्रूज पर कर रहे थे सफर... हंता वायरस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत! क्या आपको भी है इससे खतरा?

ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा तो क्या नहीं बनेगा BJP का मुख्यमंत्री? जानिए क्या है नियम

ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा तो क्या नहीं बनेगा BJP का मुख्यमंत्री? जानिए क्या है नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग

भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग

Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक

Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक

HomePhotos

टेक-ऑटो

महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन

आज के समय में बच्चों की पढ़ाई के नाम पर हर घर में ट्यूशन आम हो गई है, जिसके लिए पेरेंट्स हर महीने हजारों रुपये फीस में खर्च कर देते हैं. इसका सीधा असर माता-पिता की जेब पर पड़ता है. लेकिन, आज हम आपको कुछ ऐसे फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' के बार में बताने जा रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं.

Abhay Sharma | May 05, 2026, 04:10 PM IST

1.DIKSHA App 

DIKSHA App 
1

DIKSHA (दीक्षा - डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MoE) की एक प्रमुख पहल है, यह ऐप 2017 में लॉन्च हुआ था. यह एक राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एनसीईआरटी (NCERT) पाठ्यक्रम-आधारित डिजिटल कंटेंट, ई-पुस्तकें, इंटरैक्टिव वीडियो और प्रश्नोत्तरी (Quizzes) मुफ्त में उपलब्ध कराता है. (AI Image)

Advertisement

2.ePathshala

ePathshala
2

ePathshala के बारे में बात करें तो यह NCERT का आधिकारिक ऐप है, जिसपर किताबें, ऑडियो, वीडियो और इंटरएक्टिव कंटेंट उपलब्ध हैं. इस ऐप के जरिए बच्चे आसानी से अपनी क्लास की किताबें पढ़ सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में. (AI Image)

3.SWAYAM

SWAYAM
3

इसके अलावा SWAYAM सरकार का ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसपर स्कूली बच्चों के लिए उपयोगी कोर्स उपलब्ध हैं. इसका प्रमाण-पत्र भी मिलता है. इस ऐप के जरिए बच्चे आसान भाषा में पढ़ाई करने के साथ उपयोगी कोर्स का प्रमाण-पत्र हासिल कर सकते हैं. 

4.BYJU’S Free Sections

BYJU’S Free Sections
4

इसके अलावा कुछ दूसरे ऐप हैं, जैसे BYJU’S, जिसका बेसिक वर्जन कई टॉपिक्स पर फ्री है. इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें एनिमेटेड वीडियो, गेम्स और क्विज के जरिए पढ़ाई मजेदार बन जाती है. यह ऐप गणित, विज्ञान और इंग्लिश में बच्चों को बहुत पसंद आता है. 

TRENDING NOW

5.Khan Academy

Khan Academy
5

दुनिया का सबसे भरोसेमंद फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक Khan Academy पर भी हिंदी में कई कोर्स उपलब्ध हैं. इस ऐप में स्टेप बाय स्टेप समझाता है और प्रैक्टिस क्विज भी देता है. यह ऐप गणित और साइंस के लिए बेस्ट.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम
8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग
Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक
Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक
महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन
महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन
Plants Attract Money: घर में इन 5 पौधों को लगाने से होता है मां लक्ष्मी का आगमन, कर्ज दरिद्रता और रोग से मिलती है मुक्ति
घर में इन 5 पौधों को लगाने से होता है मां लक्ष्मी का आगमन, कर्ज दरिद्रता और रोग से मिलती है मुक्ति
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj Ka Rashifal: वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
Numerology: लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन  
लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन
Aaj Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
MORE
Advertisement