महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन

1 . DIKSHA App

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DIKSHA (दीक्षा - डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MoE) की एक प्रमुख पहल है, यह ऐप 2017 में लॉन्च हुआ था. यह एक राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एनसीईआरटी (NCERT) पाठ्यक्रम-आधारित डिजिटल कंटेंट, ई-पुस्तकें, इंटरैक्टिव वीडियो और प्रश्नोत्तरी (Quizzes) मुफ्त में उपलब्ध कराता है. (AI Image)