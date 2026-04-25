दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

2 . Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

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इसमें पहले नंबर पर है Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी कीमत करीब $48.5 मिलियन (लगभग 430 करोड़ रुपये) है. इसे न्यूयॉर्क की कंपनी Falcon ने डिजाइन किया है, जिसकी खासियत इसकी शानदार बनावट है. इसकी बॉडी प्लेटिनम, 18 कैरेट या 24 कैरेट सोने से बनाई गई है. इसके अलावा इसके पीछे लगा बड़ा पिंक डायमंड इसे और खास बनाता है, जो Apple लोगो के नीचे लगा होता है और इसे बेहद खास व महंगा बनाता है. (AI Image)