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दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

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टेक-ऑटो

दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

Most Expensive Phones: स्मार्टफोन आज के समय में सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल भी बन चुका है. एक तरफ आम लोग बजट और फीचर्स देखकर फोन खरीदते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग महंगे फोन की तरफ भागते हैं. आपको बता दें कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लग्जरी स्मार्टफोन हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है. 

Abhay Sharma | Apr 25, 2026, 07:21 PM IST

1.हीरे-जवाहरात, सोना और एक्सक्लूसिव डिजाइन 

हीरे-जवाहरात, सोना और एक्सक्लूसिव डिजाइन 
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बता दें कि इन फोन्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि हीरे-जवाहरात, सोना और एक्सक्लूसिव डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है. यही इन फोन्स को बेहद खास और महंगा बनाता है. आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. (AI Image)

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2.Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond
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इसमें पहले नंबर पर है Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी कीमत करीब $48.5 मिलियन (लगभग 430 करोड़ रुपये) है. इसे न्यूयॉर्क की कंपनी Falcon ने डिजाइन किया है, जिसकी खासियत इसकी शानदार बनावट है. इसकी बॉडी प्लेटिनम, 18 कैरेट या 24 कैरेट सोने से बनाई गई है. इसके अलावा इसके पीछे लगा बड़ा पिंक डायमंड इसे और खास बनाता है, जो Apple लोगो के नीचे लगा होता है और इसे बेहद खास व महंगा बनाता है.  (AI Image)

3.Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold 

Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold 
3

इसके बाद दूसरे नंबर पर है Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold, जिसकी कीमत: करीब $9.4 मिलियन के आसपास है. इस फोन की खास बात यह है कि इसमें 500+ हीरे और 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद है Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose, जिसकी कीमत लगभग $8 मिलियन. इसकी खासियत के बारे में बात करे तो यह रोज गोल्ड और डायमंड डिजाइन में बना हुआ है.  (AI Image)

4.Goldstriker iPhone 3GS Supreme और iPhone 3G Kings Button 

Goldstriker iPhone 3GS Supreme और iPhone 3G Kings Button 
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इसके बाद आता है Goldstriker iPhone 3GS Supreme, जिसकी कीमत करीब $3.2 मिलियन के आस पास है.  इसकी खासियत के बारे में बात करें तो यह गोल्ड और 136 हीरे से बना हुआ है. पांचवे नंबर पर है iPhone 3G Kings Button, जिसकी कीमत लगभग $2.5 मिलियन के आसपास है. खासियत की बात करें तो इसके होम बटन में बड़ा डायमंड लगा हुआ है.  (AI Image)

 

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5.ये फोन्स भी हैं लिस्ट में शामिल

ये फोन्स भी हैं लिस्ट में शामिल
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इसके अलावा Diamond Crypto Smartphone ( करीब $1.3 मिलियन), Goldvish Le Million (करीब $1 मिलियन), Gresso Luxor Las Vegas Jackpot ( लगभग $1 मिलियन), Goldvish Revolution, (करीब $4.8 लाख डॉलर) और Vertu Signature Cobra (लगभग $310,000) लिस्ट में शामिल हैं. ये फोन लिमिटेड एडिशन, कस्टम डिजाइन और एक्सक्लूसिविटी की वजह से इतने मंहगे हैं. (AI Image)

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