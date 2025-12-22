Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 22, 2025, 07:36 PM IST
1.इन टिप्स से नहीं महसूस होगी हाथों में ठंड
सुबह बाइक से ऑफिस जाते समय या फिर कड़ाके की सर्दी में देर रात ऑफिस से घर आते समय अगर ग्लव्स पहनने के बावजूद आपको बाइक चलाते वक्त हाथों में ठंड लग रही है, तो इस स्थिति में ये 2 आसान टिप्स आपके काम आ सकते हैं. आप अगर मोटे चमड़े वाले ग्लव्स के अलावा ऊनी ग्लव्स पहन रहे हैं तो यह टिप्स जरूर आजमाएं.
2.सर्जिकल ग्लव्स
इसके लिए सर्जिकल ग्लव्स पहनने के बाद आप अपने मोटे वाले ग्लव्स पहनें. इससे आपके हाथों तक हवा क्रॉस होकर नहीं जाएगी. वहीं अगर मोटे ग्लव्स से हवा क्रॉस भी होगी तो सर्जिकल ग्लव्स जो रबड़ के बने होते हैं, हवा उन्हें भेद नहीं पाएगी. ऐसे में ठंड के मौसम में अगर आपको इससे बचना है या लंबा टूर बना रहे हैं तो यह टिप्स आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है.
3.पॉलिथीन वाले ग्लव्स कर सकते हैं इस्तेमाल
इसके अलावा पॉलिथीन वाले ग्लव्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपको मेडिकल या पॉलिथीन की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी. बाइक स्टार्ट करने से पहले इन (Polythene Gloves) ग्लव्स को पहनें और फिर बाइक वाले ग्लव्स पहनें. इससे हवा क्रॉस नहीं कर पाएगी. आपके लिए ये आसान टिप्स काफी मददगार हो सकता है.
4.कपड़े वाले ग्लव्स और ऊनी ग्लव्स न करें इस्तेमाल
अगर आप ठंड में बाइक चलाते वक्त कपड़े वाले ग्लव्स और ऊनी ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बचें. क्योंकि बाइक चलाते हुए ये दोनों ही कपड़े ओस में और ठंडे हो जाते हैं. इसलिए इन्हें खरीदने से बचें.
5.चमड़े वाले ग्लव्स
वहीं चमड़े का ग्लव्स इस्तेमाल करने से ज्यादा ठंड नहीं लगती है, कोशिश करें कि जब आप ग्लव्स खरीदें तो कपड़े और ऊनी ग्लव्स खरीदने के बजाए मोटे चमड़े के ग्लव्स ही खरीदें. क्योंकि यह हाथों को भी गर्म रखता है और आपकी बाइक पर ग्रिप भी अच्छे से बनाए रखता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से