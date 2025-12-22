Winter Riding Hacks: ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथों में लगती है ठंड, बाइक स्टार्ट करने से पहले कर लें ये काम

1 . इन टिप्स से नहीं महसूस होगी हाथों में ठंड

1

सुबह बाइक से ऑफिस जाते समय या फिर कड़ाके की सर्दी में देर रात ऑफिस से घर आते समय अगर ग्लव्स पहनने के बावजूद आपको बाइक चलाते वक्त हाथों में ठंड लग रही है, तो इस स्थिति में ये 2 आसान टिप्स आपके काम आ सकते हैं. आप अगर मोटे चमड़े वाले ग्लव्स के अलावा ऊनी ग्लव्स पहन रहे हैं तो यह टिप्स जरूर आजमाएं.