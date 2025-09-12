इंटरनेट पर डीपफेक की पहचान और सुरक्षा के लिए याद रखें ये टिप्स

कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
राजा राम | Sep 12, 2025, 11:30 PM IST
1.वीडियो किसी को भी गुमराह कर सकता है
टेक्नोलॉजी की रफ्तार ने जहां लोगों को नई ऊंचाइयां दी हैं, वहीं कई खतरों से भी रूबरू कराया है. डीपफेक इन्हीं में से एक है. इसमें किसी भी शख्स की तस्वीर और आवाज को बदलकर ऐसा वीडियो तैयार किया जाता है, जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है.
2.ऐसे नकली वीडियो तेजी से वायरल होते हैं
शुरुआत में डीपफेक का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जाता था, लेकिन अब यह साइबर अपराधियों का हथियार बन चुका है. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ऐसे नकली वीडियो तेजी से वायरल होते हैं और लाखों लोग इनके शिकार बन जाते हैं.
3.चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल
अक्सर देखा गया है कि निवेश से जुड़े धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों या मशहूर हस्तियों की छवि खराब करने के लिए डीपफेक वीडियो का सहारा लिया जाता है. कई बार इसमें नेताओं, अभिनेताओं या बिजनेस लीडर्स के चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल होता है.
4.इसके कुछ संकेत साफ नजर आते हैं
हालांकि डीपफेक को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इसके कुछ संकेत साफ नजर आते हैं. उदाहरण के तौर पर वीडियो में चेहरे के भाव असामान्य दिख सकते हैं. कई बार होंठों की हरकत और आवाज का तालमेल नहीं बैठता.
5.कई बार बैकग्राउंड धुंधला होता है
डीपफेक वीडियो में पलकें ठीक से झपकती नहीं हैं. ऑडियो में गड़बड़ी, इमोशन की कमी और रोशनी का असंतुलन भी साफ दिखाई देता है. कई बार बैकग्राउंड धुंधला होता है या शख्स की बॉडी लैंग्वेज अप्राकृतिक लगती है.
6.रिवर्स इमेज सर्च का सहारा लें
अगर आपको किसी वीडियो पर शक हो तो सबसे पहले रिवर्स इमेज सर्च का सहारा लें. इसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि तस्वीर या वीडियो असली है या नहीं.
7.कई टूल्स भी हैं
इसके अलावा कई टूल्स भी हैं, जो डीपफेक की पहचान में मदद करते हैं. HIVE AI और Deepware Scanner जैसे टूल्स नकली वीडियो को पकड़ने में काफी कारगर माने जाते हैं.
8.भरोसा करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट यूज़र्स को जागरूक रहना चाहिए. किसी भी संदिग्ध लिंक, वेबसाइट या वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है. सतर्क रहकर ही हम डीपफेक जैसी तकनीक के जाल से बच सकते हैं.