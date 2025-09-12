इंटरनेट पर डीपफेक की पहचान और सुरक्षा के लिए याद रखें ये टिप्स

1 . वीडियो किसी को भी गुमराह कर सकता है

टेक्नोलॉजी की रफ्तार ने जहां लोगों को नई ऊंचाइयां दी हैं, वहीं कई खतरों से भी रूबरू कराया है. डीपफेक इन्हीं में से एक है. इसमें किसी भी शख्स की तस्वीर और आवाज को बदलकर ऐसा वीडियो तैयार किया जाता है, जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है.