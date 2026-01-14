कम सैलरी में भी होगा कार का सपना पूरा, पहली नौकरी वालों के लिए ये हैं सस्ते विकल्प

6 . मारुति सेलेरियो

6

वहीं मारुति सेलेरियो ज्यादा जगह और आरामदायक ड्राइव के लिए जानी जाती है. मारुति सेलेरियो भी किफायती कारों की सूची में शामिल है, जिसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये है. अगर आप कम सैलरी में सस्ती, टिकाऊ और रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए सही कार की तलाश में हैं, तो ये विकल्प आपके सपने को पूरा कर सकते हैं.