अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

2 . मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें

कमज़ोर पासवर्ड आपकी जानकारी के लिए खतरा बन सकते हैं. पासवर्ड बनाते समय बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों और प्रतीकों का मिश्रण करें. हर खाते के लिए अलग पासवर्ड रखें ताकि किसी एक खाते के लीक होने पर बाकी खाते सुरक्षित रहें.

