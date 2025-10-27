अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?
टेक-ऑटो
राजा राम | Oct 27, 2025, 02:01 PM IST
1.सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें
अपने फोन और ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करते रहें. अपडेट में सुरक्षा से जुड़ी खामियों को ठीक किया जाता है. अगर संभव हो तो ऑटोमैटिक अपडेट का विकल्प चालू रखें ताकि आपका फ़ोन हमेशा सुरक्षित रहे.
2.मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें
कमज़ोर पासवर्ड आपकी जानकारी के लिए खतरा बन सकते हैं. पासवर्ड बनाते समय बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों और प्रतीकों का मिश्रण करें. हर खाते के लिए अलग पासवर्ड रखें ताकि किसी एक खाते के लीक होने पर बाकी खाते सुरक्षित रहें.
3.टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें
यह तरीका आपके खातों को अतिरिक्त सुरक्षा देता है. इसमें पासवर्ड डालने के बाद एक और कोड या पुष्टि की जरूरत होती है. इससे किसी अनजान व्यक्ति के लिए आपके खाते तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है.
4.संदिग्ध संदेशों और लिंक से रहें सावधान
किसी भी अनजान संदेश, ईमेल या वेबसाइट के लिंक पर क्लिक न करें. साइबर अपराधी इनका इस्तेमाल आपकी निजी जानकारी चुराने के लिए करते हैं. किसी भी लिंक पर जाने से पहले उसके स्रोत की जांच जरूर करें.
5.वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्शन सुरक्षित रखें
अपने घर के वाई-फाई के लिए मजबूत पासवर्ड रखें और सार्वजनिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते समय संवेदनशील काम न करें. जब ब्लूटूथ या वाई-फाई की जरूरत न हो, तो उन्हें बंद कर दें ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति कनेक्ट न कर सके.
6.समझदारी से तकनीक का इस्तेमाल कीजिए
थोड़ी सी सतर्कता और इन 5 आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने फोन को हैकिंग, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा सकते हैं. सुरक्षित रहिए और समझदारी से तकनीक का इस्तेमाल कीजिए.