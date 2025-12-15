FacebookTwitterYoutubeInstagram
  PHOTOS
टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

इन 5 कारणों से ब्लैकलिस्ट हो सकता है आपकी गाड़ी का FASTag, कहीं आप तो नहीं कर रहे गलती!

FASTag New Rule: अगर आप हाइवे से यात्रा करते हैं तो अपनी गाड़ी पर FASTag लगाना जरूरी है. इससे टोल प्लाजा पर समय और ईंधन दोनों बचते हैं. फास्टैग से भुगतान अपने आप हो जाता है. लेकिन इसके इस्तेमाल की कुछ गलतियां फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करा सकती हैं.

रईश खान | Dec 15, 2025, 10:53 PM IST

1.फास्टैग को गलत जगह पर लगाना

1

फास्टैग को विंडशील्ड के मध्य में ऊपर की ओर लगाना चाहिए, ताकि स्कैनिंग में कोई समस्या न हो. कुछ लोग विंडस्क्रीन पर फास्टैग पर सही से नहीं चिपकाते. उसे टेढ़ा करके चिपका देते हैं.

2.टैग-इन-हैंड भुगतान करना

2

दरअसल, कुछ लोग FASTag को अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाते. वह टोल प्लाजा पर हाथ से FASTag दिखाकर भुगतान करते हैं. NHAI इसे टैग-इन-हैंड मानता है. एनएचआईए ऐसे चालकों के फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर सकता है.

3.कैसे ब्लैक लिस्ट होगा फास्टैग?

3

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मेल आईडी दे रखी है. किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर टोल कर्मचारी उस FASTag की जानकारी साझा करेंगे. NHAI उस फास्टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट में डाल देगा.

4.गंदा करना या धूप में लगाना

4

फास्टैग को धूप में लगाने से जल्दी खराब हो सकता है. इसको गंदा रखने पर भी स्क्रैनिंग की समस्या पैदा हो सकती है.

5.मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी

5

फास्टैग में कम से 100 रुपये रखना जरूरी है. इससे कम होने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट हो सकता है. हालांकि, NHAI ने 3,000 रुपये का सालाना पास शुरू किया है. इससे एक साल में 200 टोल क्रॉसिंग पार करने की सुविधा मिलेगी. अगर आपने 200 टोल एक साल से पहले क्रॉस कर लिए तो फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा.

