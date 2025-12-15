इन 5 कारणों से ब्लैकलिस्ट हो सकता है आपकी गाड़ी का FASTag, कहीं आप तो नहीं कर रहे गलती!

5 . मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी

फास्टैग में कम से 100 रुपये रखना जरूरी है. इससे कम होने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट हो सकता है. हालांकि, NHAI ने 3,000 रुपये का सालाना पास शुरू किया है. इससे एक साल में 200 टोल क्रॉसिंग पार करने की सुविधा मिलेगी. अगर आपने 200 टोल एक साल से पहले क्रॉस कर लिए तो फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा.