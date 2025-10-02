Vivo V60e से लेकर OnePlus 15 तक, अक्टूबर में लॉन्च हो रहे ये 5 धांसू स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार फीचर्स

6 . Vivo X300 Series

Vivo X300 सीरीज 13 अक्टूबर 2025 को चीन में लॉन्च किया जाएगा. भारतीय समयानुसार यह इवेंट शाम 4:30 बजे शुरू होगा. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल होंगे. जिसमें Dimensity 9500 चिपसेट, हाई रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले, 200MP कैमरा और डुअल-चैनल UFS 4.1 फोर-लेन ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा. इसकी कीमत 60,000 से 70,000 रुपये के बीच हो सकती है.

