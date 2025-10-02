FacebookTwitterYoutubeInstagram
'कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं तो भारत का लोकतंत्र...' कोलंबिया में दिए राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी

22 गज की ही क्यों होती है क्रिकेट की पिच, कम या ज्यादा क्यों नहीं हो सकती माप? जानें नियम

Vivo V60e से लेकर OnePlus 15 तक, अक्टूबर में लॉन्च हो रहे ये 5 धांसू स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार फीचर्स

भारत के 10000 रुपये की कतर में कितनी कीमत, दोनों देशों में से कहां की करेंसी है ज्यादा मजबूत?

Vitamin Deficiency: हाथ-पैर में लगातार चींटी काटने जैसा या झुनझुनाहट होता है महसूस? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इस विटामिन की कमी

Rashifal 03 October 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

यूट्यूब-Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, Abhishek-Aishwarya ने मांगा ₹4 करोड़ का हर्जाना, जानें पूरा मामला

इन रहस्यमयी जगहों पर एकदम जीरो है ग्रेविटी, 2 तो हैं भारत में मौजूद

Crime news: सनकी प्रेमी ने पानी के ड्रम में डुबोकर की प्रमिका की हत्या, फिर थाने जाकर किया सरेंडर, जानें पूरा मामला

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को क्यों मारना चाहता है रोहित गोडारा–गोल्डी बराड़ गैंग? विदेश से रच डाली थी हत्या की साजिश

Vivo V60e से लेकर OnePlus 15 तक, अक्टूबर में लॉन्च हो रहे ये 5 धांसू स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार फीचर्स

Apple और Samsung के बाद OnePlus, Vivo, Xiaomi और Oppo जैसे ब्रांड धूम मचाने आ रहे हैं. जानिए इन कंपनियों के अक्टूबर के महीने में कौन-कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे.

रईश खान | Oct 02, 2025, 11:28 PM IST

1.पिछले महीने iPhone 17 और Samsung Galaxy S25 FE रही धूम

पिछले महीने iPhone 17 और Samsung Galaxy S25 FE रही धूम
दिवाली का त्योहार इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री के लिए शानदार रहने वाला है. पिछले महीने जहां Apple iPhone 17 और Samsung Galaxy S25 FE ने धूम मचाई, वहीं इस महीने (अक्टूबर) OnePlus, Vivo, Xiaomi और Oppo जैसे ब्रांड तहलका मचाने आ रहे हैं. 
 

2.कौन-कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होंगे?

कौन-कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होंगे?
इस महीने ये दिग्गज कंपनियां अपने फ्लैगशिप और प्रीमियम स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने जा रही हैं. जिनमें कैमरा-बैटरी से लेकर प्रोसेसर तक ऐसे धांसू फीचर्स मिलेंगे जिनको देखकर यूजर्स हैरान हो जाएंगे. आइये जानते हैं इस महीने कौन-कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं.
 

3.Vivo V60e

Vivo V60e
वीवो अपना नया स्मार्टफोन Vivo V60e 7 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहा है. इस हैंडसेट में quad-curved डिस्प्ले, 200MP का कैमरा, 6,500mAh बैटरी, Dimensity 7300 प्रोसेसर और  डायमंड शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा. यह Elite Purple और Noble Gold कलर्स में उपलब्ध होगा. इसकी 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ कीमत 28,999 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है. 
 

4.OnePlus 15

OnePlus 15
चाइनीज कंपनी वनप्लस अपने नए फ्लैगशिप OnePlus 15 के साथ बड़ा धमाका करने जा रही है. इसमें 165Hz LTPO OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 7000mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग के साथ 50MP प्राइमरी, 50MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा. यह हैंडसेट 27 अक्टूबर 2025 को लॉन्च होगा. इसकी शुरुआती कीमत 70,000 से 75,000 रुपये रहने की उम्मीद है.
 

5.Xiaomi 17

Xiaomi 17
Xiaomi 17 चीन में लॉन्च हो चुका है. इस महीने इसके इंडिया में लॉन्च होने की उम्मीद है. चीनी कंपनी इस हैंडसेट को दुनिया का सबसे फास्ट स्मार्टफोन होने का दावा किया है. इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, LTPO OLED डिस्प्ले और  Leica कैमरा सेटअप और 7,000mAh बैटरी दी गई है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 56,000 रुपये रखी गई है.
 

6.Vivo X300 Series

Vivo X300 Series
Vivo X300 सीरीज 13 अक्टूबर 2025 को चीन में लॉन्च किया जाएगा. भारतीय समयानुसार यह इवेंट शाम 4:30 बजे शुरू होगा. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल होंगे. जिसमें Dimensity 9500 चिपसेट, हाई रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले, 200MP कैमरा और डुअल-चैनल UFS 4.1 फोर-लेन ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा. इसकी कीमत 60,000 से 70,000 रुपये के बीच हो सकती है.
 

7.Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra 16 चीन में अक्टूबर 2025 को लॉन्च होगा. जबकि ग्लोबल मार्केट में 28 अक्टूबर 2025 पेश किया जाएगा. यह हैंडसेट Dimensity 9500 प्रोसेसर, 200MP टेलीफोटो कैमरा और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ मिलेगा.
 

