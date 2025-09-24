FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो

IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू

ये हैं पानी में डूबे 7 ऐतिहासिक शहर, अचानक हुए दुनिया के नक्शे से गायब

Namo Bharat Train: गुड न्यूज! अब ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक सरपट दौड़ेगी 'नमो भारत ट्रेन', Delhi NCR के ये शहर भी होंगे शामिल

Navratri 4rd Day: नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें देवी कुष्मांडा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ

Rashifal 25 September 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs BAN: Abhishek Sharma नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात, लेकिन फिर भी तोड़ दिया अपने गुरु युवराज का महारिकॉर्ड

Pahalgam Attack: पहलगाम हमले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले को किया गिरफ्तार

टेक-ऑटो

अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है. अब यूजर्स सीधे ऐप के अंदर ही चैट को ट्रांसलेट कर सकते हैं. इस नए फीचर्स का नाम 'रियल-टाइम मैसेज ट्रांसलेशन' (WhatsApp Real Time Message Translation) है. आइए इसके बारें में विस्तार से जानते हैं. 

सुमित तिवारी | Sep 24, 2025, 10:57 PM IST

कितने लोग करते है  WhatsApp का इस्तेमाल

कितने लोग करते है  WhatsApp का इस्तेमाल
1

मेटा के मुताबिक,  WhatsApp का इस्तेमाल दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग करते हैं, अब इस फीचर के आ जाने से भाषा में हो रही बाधाओं को रोका जा सकता हैं. 
 

लाइव ट्रांसलेशन फीचर

लाइव ट्रांसलेशन फीचर
2

नया लाइव ट्रांसलेशन फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है जो चैटिंग के दौरान रियल टाइम में मैसेज का ट्रांसलेशन करने की सुविधा देता है.
 

कितनी भाषाओं में उपलब्ध

कितनी भाषाओं में उपलब्ध
3

व्हाट्सऐप के अनुसार शुरुआत में यह सुविधा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और अरबी ऍर 6 अन्य भाषा में उपलब्ध होगी. 
 

कैसे करना होगा यूज

कैसे करना होगा यूज
4

बस इसके लिए आपको WhatsApp पर कोई मैसेज आएगा और आप इसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए बस उस मैसेज को बस कुछ देर तक टैप करना होगा. इसके बाद आप भाषा सेलेक्ट करके उसका अनुवाद कर सकते हैं.
 

ग्रुप चैट और चैनल में भी करेगा काम

ग्रुप चैट और चैनल में भी करेगा काम
5

यह फीचर न केवल इंडिविजुअल चैट में काम करेगा, बल्कि ग्रुप चैट और चैनल अपडेट्स में भी काम करेगा. एंड्रॉइड यूजर्स किसी भी चैट को ट्रांसलेट करने के लिए ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. 

Search By Date

Search By Date
6

इससे पहले Whatsapp ने एक और जबरदस्त फीचर लॉन्च किया था, जिसकी मदद से किसी पर्सनल या ग्रुप चैट में किसी खास दिन की चैट या मीडिया को ढूंढना बहुत आसान है. इस फीचर का नाम  Search By Date फीचर हैं. 
 

