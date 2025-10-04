क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच
सुमित तिवारी | Oct 04, 2025, 10:40 PM IST
1.कुछ ही देर में फोन चार्ज
जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आ रहे हैं कोई 18 वॉट, कोई 25 वॉट तो कोई 120 वॉट तक फास्ट चार्ज जैसी खूबी के साथ लॉन्च हो रहे हैं. इस वजह से घंटो फोन चार्ज करने की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ ही समय में फोन सौ प्रतिशत चार्ज हो जाता है.
2.लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक
हम ये नहीं कह रहे कि फास्ट चार्जिंग बुरी है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर बैटरी पर पड़ने लगता है और ये बैटरी को कमजोर करता है. क्योंकिं आप गौर करेंगे तो पता चलेगा की फास्ट चार्जिंग में फोन हीट भी फास्ट ही होता है.
3.फोन का गर्म होना
हालांकि चार्जिंग के समय हार मोबाइल थोड़ी बहुत हीट जनरेट करता है लेकिन फास्ट चार्जिंग के समय ये हीट बहुत ज्यादा हो जाती है. जिससे फोन ब्लास्ट होने का खतरा रहता है.
4.ब्लास्ट होने का डर
नए फोन में तो चार्जिंग टाइम कम लगता है जैसा कि कंपनी दावा करती है लेकिन फोन जैसे-जैसे पुराना होने लगता है आप नोटिस करेंगे कि चार्जिंग टाइम बढ़ने लगेगा.
5.क्या है फायदे
अगर फायदे की बात की जाए तो फास्ट चार्जिंग से घंटों फोन चार्ज में नहीं लगाना पड़ता. इमरजेंसी सिचुएशन में बस कुछ ही मिनटों में फोन चार्ज हो जाता हैं.