FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच

कभी खाने के लिए जेब में थे सिर्फ 11 रुपये, आज 235 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए इस 'लाफ्टर क्वीन' की कहानी

कम लागत में चाहिए ज्यादा फायदा, ये हैं पांच सबसे सस्ते स्टार्टअप, दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी कमाई

PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर

Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

UP News: फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत 7 घायल

IND-W vs PAK-W Handshake Controversy: महिला टीम इंडिया भी पाकिस्तानियों से नहीं मिलाएगी हाथ, BCCI ने लिया बड़ा फैसला

'कहां है भूत हम चुटकियों में भगा देंगे', ये कंपनी भूतों को भगाने का लेती है ठेका, चार्ज करती है इतना पैसा

UP के इस शहर में प्लॉट ले रखा है, लेकिन घर नहीं बनाया तो छिन जाएगी जमीन, यहां पढ़ लें नया नियम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर

PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर

Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच

क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच

कभी खाने के लिए जेब में थे सिर्फ 11 रुपये, आज 235 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए इस 'लाफ्टर क्वीन' की कहानी

कभी खाने के लिए जेब में थे सिर्फ 11 रुपये, आज 235 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए इस 'लाफ्टर क्वीन' की कहानी

कम लागत में चाहिए ज्यादा फायदा, ये हैं पांच सबसे सस्ते स्टार्टअप, दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी कमाई

कम लागत में चाहिए ज्यादा फायदा, ये हैं पांच सबसे सस्ते स्टार्टअप, दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी कमाई

HomePhotos

टेक-ऑटो

क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच

फास्ट चार्जिंग बेहद सुविधाजनक है फोन झटपट चार्ज हो जाता है. हालांकि इसके कई नुकसान भी है जिन पर हम गौर नहीं करते, आज हम आपको उन्हीं नुकसान के बारे में बातने जा रहे हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 04, 2025, 10:40 PM IST

1.कुछ ही देर में फोन चार्ज

कुछ ही देर में फोन चार्ज
1

जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आ रहे हैं कोई 18 वॉट, कोई 25 वॉट तो कोई 120 वॉट तक फास्ट चार्ज जैसी खूबी के साथ लॉन्च हो रहे हैं. इस वजह से घंटो फोन चार्ज करने की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ ही समय में फोन सौ प्रतिशत चार्ज हो जाता है. 

Advertisement

2.लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक

लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक
2

हम ये नहीं कह रहे कि फास्ट चार्जिंग बुरी है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर बैटरी पर पड़ने लगता है और ये बैटरी को कमजोर करता है. क्योंकिं आप गौर करेंगे तो पता चलेगा की फास्ट चार्जिंग में फोन हीट भी फास्ट ही होता है. 

3.फोन का गर्म होना

फोन का गर्म होना
3

हालांकि चार्जिंग के समय हार मोबाइल थोड़ी बहुत हीट जनरेट करता है लेकिन फास्ट चार्जिंग के समय ये हीट बहुत ज्यादा हो जाती है. जिससे फोन ब्लास्ट होने का खतरा रहता है. 

4.ब्लास्ट होने का डर

ब्लास्ट होने का डर
4

नए फोन में तो चार्जिंग टाइम कम लगता है जैसा कि कंपनी दावा करती है लेकिन फोन जैसे-जैसे पुराना होने लगता है आप नोटिस करेंगे कि चार्जिंग टाइम बढ़ने लगेगा.

TRENDING NOW

5.क्या है फायदे

क्या है फायदे
5

अगर फायदे की बात की जाए तो फास्ट चार्जिंग से घंटों फोन चार्ज में नहीं लगाना पड़ता. इमरजेंसी सिचुएशन में बस कुछ ही मिनटों में फोन चार्ज हो जाता हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Prayagraj Student Protest: प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन से चढ़ा सियासी पारा, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को उकसाने के पीछे किसका है हाथ?
Prayagraj Student Protest: प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन से चढ़ा सियासी पारा, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को उकसाने के पीछे किसका है हाथ?
Dev Diwali 2024: देव दिवाली पर करेंगे ये काम तो घर में आएगी सुख समृद्धि, बन जाएंगे सारे काम
देव दिवाली पर करेंगे ये काम तो घर में आएगी सुख समृद्धि, बन जाएंगे सारे काम
Viral Video: ब्लाइंड लड़की को खास अंदाज में बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, रोमांटिक वीडियो ने लोगों का जीता दिल
ब्लाइंड लड़की को खास अंदाज में बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, रोमांटिक वीडियो ने लोगों का जीता दिल
ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को UGC ने दी वॉर्निंग, बताया मान्यता चेक करने का तरीका
ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को UGC ने दी वॉर्निंग, बताया मान्यता चेक करने का तरीका
Maharashtra: अगर जीती MVA तो कौन होगा CM? पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया बड़ा दावा
Maharashtra: अगर जीती MVA तो कौन होगा CM? पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया बड़ा दावा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच
क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच
कभी खाने के लिए जेब में थे सिर्फ 11 रुपये, आज 235 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए इस 'लाफ्टर क्वीन' की कहानी
कभी खाने के लिए जेब में थे सिर्फ 11 रुपये, आज 235 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए इस 'लाफ्टर क्वीन' की कहानी
कम लागत में चाहिए ज्यादा फायदा, ये हैं पांच सबसे सस्ते स्टार्टअप, दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी कमाई
कम लागत में चाहिए ज्यादा फायदा, ये हैं पांच सबसे सस्ते स्टार्टअप, दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी कमाई
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
Aaj Ka Rashifal: रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 5 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल
रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 5 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE