पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ

1 . IMEI नंबर

1

पुराना फोन लेने से पहले सबसे जरूरी है कि उसका IMEI नंबर चेक किया जाए. IMEI को किसी भी ऑनलाइन IMEI checker या सरकारी पोर्टल पर डालकर आप यह पता लगा सकते हैं कि फोन ब्लैकलिस्ट तो नहीं है. क्योंकि कई बार मार्केट में चोरी किए हुए फोन भी बेच दिए जाते हैं.