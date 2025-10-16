Amazon दे रहा इन 5 फोन पर भारी डिस्काउंट, 10000 से भी कम में 5G मोबाइल को बनाइए अपना

Rashifal 17 October 2025: कर्क और कुंभ वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Oct 16, 2025, 08:27 PM IST
1.Samsung Galaxy M05
Samsung Galaxy M05 को 6,249 रुपये में घर ला सकते हैं. ये फोन 50 MP डुअल एआई कैमरा , 5000mah बैटरी के साथ आता है. 25 वाट के फास्ट चार्जर भी इस फोन के साथ आपको मिलता है.
2.Redmi A4
Redmi A4 को इस सेल में आप महज 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं. ये फोन Qualcomm Snadpdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर के साथ उपलब्ध हैं. इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है.
3.POCO M7 5G
POCO M7 5G को इस सेल में आप महज 8,499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं. यह फोन भी दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें 5160mAh की बैटरी दी गई है.
4.Realme C71 4G
Realme C71 4G को इस सेल में आप महज 7,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं. यह फोन दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है.
5.Lava Bold N1 Pro
Lava Bold N1 Pro इस लटेस्ट फोन को आप मात्र 6,599 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं. इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है. इस फोन में 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा.