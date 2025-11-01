कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Nov 01, 2025, 10:05 PM IST
1.सबसे जरूरी बात
एयर प्यूरिफायर में सबसे जरूरी होता है उसका HEPA फ़िल्टर. प्रयास करें कि H13 या H14 ग्रेड का True HEPA Filter वाला मॉडल लें.
2.Clean Air Delivery Rate
Clean Air Delivery Rate चेक करना न भूलें. ये बताता है कि आपका एयर प्यूरि़फायर कितनी तेजी से कमरे की हवा को साफ कर सकता है. जितनी ऊंची CADR रेटिंग होगी उतनी जल्दी आपका कमरा प्रदूषण मुक्त होगा.
3.एरिया के अनुसार
अगर आपका कमरा 200 स्क्वायर फीट का है तो कम से कम 250 स्क्वायर फीट कवरेज वाला प्यूरीफायर लेना बेहतर रहेगा. इससे हवा जल्दी और समान रूप से साफ होगी.
4.फिल्टर चेंज
एयर प्यूरीफायर का फ़िल्टर हर 6 से 12 महीने में बदलना पड़ता है. कुछ प्रीमियम मॉडल में यह समय और भी ज्यादा हो सकता है.
5.शांत एयरप्यूरिफायर को प्राथमिकता
आजकल कई प्यूरीफायर ऐसे आते हैं जिनमें PM2.5 इंडिकेटर, ऑटो मोड, और लो नॉइज़ लेवल जैसे फीचर्स होते हैं. आप अपने बेडरूम या ऑफिस के लिए ऐसे ही मॉडल का चुनाव करें.