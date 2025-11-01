FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

IND-W vs SA-W Final Tickets: फाइनल के टिकटों के लिए मची होड़, महिला क्रिकेट को लेकर हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान

IND-W vs SA-W Final Tickets: फाइनल के टिकटों के लिए मची होड़, महिला क्रिकेट को लेकर हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान

Rashifal 2 November 2025: सिंह और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 2 November 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका

कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका

ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप

ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप

HomePhotos

टेक-ऑटो

कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका

सर्दियां शुरू होते ही देश के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरने लगती है. खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप एयर प्यूरिफायर लेने जा रहे है ये इन बातों के ध्यान में रखे. 

सुमित तिवारी | Nov 01, 2025, 10:05 PM IST

1.सबसे जरूरी बात 

सबसे जरूरी बात 
1

एयर प्यूरिफायर में सबसे जरूरी होता है उसका HEPA फ़िल्टर. प्रयास करें कि H13 या H14 ग्रेड का True HEPA Filter वाला मॉडल लें. 

Advertisement

2.Clean Air Delivery Rate

Clean Air Delivery Rate
2

Clean Air Delivery Rate चेक करना न भूलें. ये बताता है कि आपका एयर प्यूरि़फायर कितनी तेजी से कमरे की हवा को साफ कर सकता है. जितनी ऊंची CADR रेटिंग होगी उतनी जल्दी आपका कमरा प्रदूषण मुक्त होगा.

3.एरिया के अनुसार 

एरिया के अनुसार 
3

अगर आपका कमरा 200 स्क्वायर फीट का है तो कम से कम 250 स्क्वायर फीट कवरेज वाला प्यूरीफायर लेना बेहतर रहेगा. इससे हवा जल्दी और समान रूप से साफ होगी.

4.फिल्टर चेंज

फिल्टर चेंज
4

एयर प्यूरीफायर का फ़िल्टर हर 6 से 12 महीने में बदलना पड़ता है. कुछ प्रीमियम मॉडल में यह समय और भी ज्यादा हो सकता है. 
 

TRENDING NOW

5.शांत एयरप्यूरिफायर को प्राथमिकता

शांत एयरप्यूरिफायर को प्राथमिकता
5

आजकल कई प्यूरीफायर ऐसे आते हैं जिनमें PM2.5 इंडिकेटर, ऑटो मोड, और लो नॉइज़ लेवल जैसे फीचर्स होते हैं. आप अपने बेडरूम या ऑफिस के लिए ऐसे ही मॉडल का चुनाव करें. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
IND-W vs SA-W Final Tickets: फाइनल के टिकटों के लिए मची होड़, महिला क्रिकेट को लेकर हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान
IND-W vs SA-W Final Tickets: फाइनल के टिकटों के लिए मची होड़, महिला क्रिकेट को लेकर हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान
Rashifal 2 November 2025: सिंह और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 2 November 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mokama News: मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज
मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका
कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका
ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप
ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी
November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें
November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE