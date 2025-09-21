सिर्फ डेटा डिलीट करना ही नहीं पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 काम, नहीं तो सारी प्राइवेसी हो जाएगी लीक

IND vs PAK: अभिषेक-गिल की धुलाई से बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाजों से भिड़े शाहीन-रऊफ
सुमित तिवारी | Sep 21, 2025, 10:41 PM IST
1.फोन बेचने से पहले
फोन बेचने से पहले आप अपनी सभी जरूरी फाइलें और फोटो का बैकअप बना लें. इसके बाद क्लाउड स्टोरेज और रिसाइकिल बिन भी चेक कर लें. बाद अपने फोन से गूगल अकाउंट या किसी भी अन्य अकाउंट को डिलीट कर दें.
2.फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन
अगर आपका फोन एंड्रॉयड लॉलीपॉप (5.0) या उसके बाद का वर्जन है तो उसमें फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन (FRP) फीचर मौजूद होगा. इसे हटाना जरूरी है क्योंकि इसके बिना नया यूजर डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
3.डमी डेटा से भर दें
फैक्ट्री रीसेट करने से पहले फोन को डमी डेटा से भर दें. इसके बाद रीसेट करेंगे तो नया डाटा पुरानी फाइलों पर ओवरराइट हो जाएगा. डमी डेटा जैसे बड़ी फाइटे, फिल्मे, गाने, आदि.
4.पूरी तरह से सुरक्षित
रीसेट करने के बाद गूगल अकाउंट से जुड़े डिवाइस की सूची से पुराने फोन को हटाना न भूलें. यह स्टेप फोन को पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है.
5.डिवाइस से अकाउंट को हटा दें
अगर आप बैकअप लेना, अकाउंट्स हटाना, FRP डिसेबल करना, डमी डेटा डालकर रीसेट करना और अंत में डिवाइस से अकाउंट को हटा देते हैं तो ये सारे काम आपको प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं.