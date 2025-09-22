Nano Banana ट्रेंड से फोटो बनाते समय न करें ये गलतियां, चुटकियों में साफ हो सकता है अकाउंट

दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Sep 22, 2025, 09:18 PM IST
1.सोशल मीडिया पर वायरल
एक तरफ तो ये ट्रेंड लोगों के बीच बहुत प्रचलित हो रहा था लोग खूब जेमिनी एआई से तस्वीरें बना रहे थे. वहीं दूसरी तरफ एक गंभीर चेतावनी भी आई हैं.
2.सावधान रहने के चेतावनी
आईपीएस अधिकारी वी.सी. सज्जनार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है. उनका कहना है कि इस तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना भविष्य में खतरा बन सकता हैं.
3.व्यक्तिगत जानकारी
उनका कहना है कि अगर 'Nano Banana' ट्रेंड के नाम पर यदि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करेंगे तो एक ही क्लिक में आपके बैंक अकाउंट का पैसा पूरी तरह से साफ हो सकता है.
4.अपलोड करने से पहले दो बार सोचें
उनका कहना है कि अपनी जानकारी और तस्वीरें अपलोड करने से पहले दो बार सोचें. क्योंकि अगर आपका डेटा किसी फ्रॉड वेबसाइट के हाथ लग गया तो उसे वापस पाना मुश्किल हो सकता हैं.
5.बड़े खतरे का डर
यह ट्रेंड सिर्फ व्यक्तिगत तस्वीरें या डेटा साझा करने तक सीमित नहीं है. इसमें डेटा सुरक्षा के बड़े खतरे भी छिपे हुए हैं. बड़ी टेक कंपनियां अक्सर यूजर्स द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों और डाटा को अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने में इस्तेमाल कर सकती हैं.