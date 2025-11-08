FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs AUS 5th T20: अभिषेक शर्मा ने बिस्ब्रेन में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, दुनिया में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

IND vs AUS 5th T20I: एक बार फिर टॉस हारे कप्तान सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया ने बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड!

‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND vs AUS 5th T20: पहले रोक दिया गया मुकाबला, फिर शुरू हुई बारिश; जानें क्यों हुआ ऐसा?

OnePlus 13R अब तक की सबसे कम कीमत में लाएं घर, जानिए कितने रुपये करने होंगे खर्च

नोटबंदी के 9 साल पूरे! 1000 के नोट गुम, ₹2000 के आते ही गायब.. जानें पीएम मोदी से पहले कितनी बार हो चुकी है नोटबंदी?

टेक-ऑटो

अगर 24 घंटे ऑन छोड़ दिया गीचर तो समझिए हो गई बड़ी गलती, जानें कितना हो सकता है नुकसान

ठंडी का सीजन शुरू हो चुका है यदि आप गीजर को ऑन करके भूल गए तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है.  गीजर को 24 घंटे तक चालू रखने से आपको करंट लगने का खतरा भी है. आइए जानते है क्या हो सकता है?

सुमित तिवारी | Nov 08, 2025, 02:10 PM IST

1.बिजली का बिल ज्यादा

बिजली का बिल ज्यादा
1

सबसे पहले तो अगर आपने गीजर 24 घंटे के लिए ऑन छोड़ दिया है तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा, जिससे कि आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है. 
 

2.करंट लगने का खतरा

करंट लगने का खतरा
2

लगातार चलने से गीजर ज्यादा गर्म हो सकता है. इससे बिजली तो वेस्ट होती ही है. साथ ही आग लगने का डर या करंट लगने का जोखिम बढ़ता है. 

3.जल्दी खराब

जल्दी खराब
3

गीजर को लंबी देर चलाया तो अंदर हीटर, थर्मोस्टेट और वाल्व जैसे हिस्से लगातार काम करते हैं. इससे वे जल्दी घिस जाते हैं. गीजर की क्षमता कम हो जाती है और जल्दी ही पूरी तरह खराब हो सकता है.

4.फट सकता है गीजर

फट सकता है गीजर
4

कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि अगर गीजर लंबे समय के लिए चालू छोड़ दिया जाता है तो उसमें प्रेशर बढ़ने लगता है. प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि गीजर ब्लास्ट भी हो सकता है. 

5.क्या है बचाव के तरीके

क्या है बचाव के तरीके
5

इससे बचाव करने के लिए आप जब भी बाहर लंबी छुट्टी पर जाए तो याद से गीजर को ऑफ करके जाए. या फिर जब भी गीजर का इस्तेमाल करें तो टाइमर लगाकर ही इसका यूज करें. 

IND vs AUS 5th T20: अभिषेक शर्मा ने बिस्ब्रेन में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, दुनिया में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज
IND vs AUS 5th T20I: एक बार फिर टॉस हारे कप्तान सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया ने बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड!
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी
IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप
IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
IND vs AUS 5th T20: पहले रोक दिया गया मुकाबला, फिर शुरू हुई बारिश; जानें क्यों हुआ ऐसा?
OnePlus 13R अब तक की सबसे कम कीमत में लाएं घर, जानिए कितने रुपये करने होंगे खर्च
नोटबंदी के 9 साल पूरे! 1000 के नोट गुम, ₹2000 के आते ही गायब.. जानें पीएम मोदी से पहले कितनी बार हो चुकी है नोटबंदी?
अगर 24 घंटे ऑन छोड़ दिया गीचर तो समझिए हो गई बड़ी गलती, जानें कितना हो सकता है नुकसान
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
