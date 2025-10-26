वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब
सुमित तिवारी | Oct 26, 2025, 08:21 PM IST
1.हर बार कर देते है गलती
कई बार हम एक छोटी-सी गलती कर देते हैं, जिससे वाशिंग मशीन और उसमें धुलने वाले कपड़े दोनों को नुकसान होता है. हम में से ज्यादातर लोग मशीन से कपड़े निकालने के बाद मशीन का ढक्कन तुरंत बंद कर देते हैं.
2.मामूली से गलती
से तो ये मामूली सी गलती है लेकिन लंबे समय में मशीन और कपड़ों दोनों के लिए ये नुकसानदाक हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कपड़े धोने के बाद मशीन के अंदर हल्की नमी रह जाती है.
3.हवा का आना-जाना रुक जाता है
अगर आप ढक्कन बंद कर देते हैं, तो हवा का आना-जाना रुक जाता है. इससे अंदर फफूंदी (fungus) और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो कुछ ही दिनों में बदबू पैदा करते हैं.
4.कपड़ों से आएगी बदबू
अब जब भी अगली बार आप कपड़े धोएंगे तो आपके कपड़ों से भी बदबू आने लग सकती है. मशीन के अंदरूनी हिस्सों को सूखने देना- वॉशिंग मशीन के ड्रम, रबर गैस्केट और डिटर्जेंट डिस्पेंसर में पानी रह जाता है.
5.स्वास्थ्य के लिए जरूरी
फफूंदी या बैक्टीरिया से कपड़ों में एलर्जी या स्किन इरिटेशन हो सकता है. इसलिए ढक्कन खुला रखना न सिर्फ मशीन के लिए बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद