वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

1 . हर बार कर देते है गलती

1

कई बार हम एक छोटी-सी गलती कर देते हैं, जिससे वाशिंग मशीन और उसमें धुलने वाले कपड़े दोनों को नुकसान होता है. हम में से ज्यादातर लोग मशीन से कपड़े निकालने के बाद मशीन का ढक्कन तुरंत बंद कर देते हैं.