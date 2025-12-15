ईयर एंड सेल की हुई धमाकेदार शरूआत, टीवी से फ्रिज तक... इन चीजों पर मिल रहा है 70% डिस्काउंट

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Dec 15, 2025, 10:49 AM IST
1.ऑफिशियल पोर्टल
इस सेल का बैनर ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट किया गया है. इस बैनर के आधार पर बताया गया है कि इस सेल में आपको 70 परसेंट तक का ऑफ मिल सकता है.
2.स्मार्टफोन
इस सेल के दौरान स्मार्टफोन, समेत कंज्यूमर एप्लाइसेंस के सभी प्रोडक्ट शामिल है. इस सेल में आपको टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि को सस्ते में खरीदा जा सकेगा.
3.लैपटॉप और एयरप्यूरीफायर
इस सेल मे आपको सस्ते दामों पर लैपटॉप और एयरप्यूरीफायर भी देखने को मिलेंगे. साथ ही आकर्षक बैंक ऑफर्स भी आप इस सेल में देख सकते हैं.
4.HDFC
HDFC पर मैक्सिमम 7500 रुपये का डिस्काउंट हासिल किया जा सकेगा. इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर भी ऑफर मिल रहा है.
5.Apple
इस सेल के दौरान Apple MacBook Air M2 चिपसेट, iPhone 16e, iPhone Air, Air Pods Pro आदि को शामिल किया गया है. और अधिक जानकारी के लिए आप विजय सेल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.