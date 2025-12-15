FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

MNREGA को खत्म कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नया कानून बनाएगी सरकार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में पेश करेंगे बिल | गोवा नाइट क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी तेज, पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम तक भारत वापसी संभव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AILET 2026 Answer Key Released: AILET 2026 की आंसर की nationallawuniversitydelhi.in पर जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

AILET 2026 की आंसर की जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

HomePhotos

टेक-ऑटो

ईयर एंड सेल की हुई धमाकेदार शरूआत, टीवी से फ्रिज तक... इन चीजों पर मिल रहा है 70% डिस्काउंट

साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर के 15 दिन बीत चुके है. इसी के चलते ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल विजय सेल्स पर End of Year Sale की शुरुआत हो चुकी है. आइए जानते है कि इस सेल में किन-किन चीजों पर छूट मिल रही है.

सुमित तिवारी | Dec 15, 2025, 10:49 AM IST

1.ऑफिशियल पोर्टल

ऑफिशियल पोर्टल
1

इस सेल का बैनर ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट किया गया है. इस बैनर के आधार पर बताया गया है कि इस सेल में आपको 70 परसेंट तक का ऑफ मिल सकता है.

Advertisement

2.स्मार्टफोन

स्मार्टफोन
2

इस सेल के दौरान स्मार्टफोन, समेत कंज्यूमर एप्लाइसेंस के सभी प्रोडक्ट शामिल है. इस सेल में आपको टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि को सस्ते में खरीदा जा सकेगा.

3.लैपटॉप और एयरप्यूरीफायर

लैपटॉप और एयरप्यूरीफायर
3

इस सेल मे आपको सस्ते दामों पर लैपटॉप और एयरप्यूरीफायर भी देखने को मिलेंगे. साथ ही आकर्षक बैंक ऑफर्स भी आप इस सेल में देख सकते हैं.

4.HDFC

HDFC
4

HDFC पर मैक्सिमम 7500 रुपये का डिस्काउंट हासिल किया जा सकेगा. इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर भी ऑफर मिल रहा है.

TRENDING NOW

5.Apple

Apple
5

इस सेल के दौरान Apple MacBook Air M2 चिपसेट, iPhone 16e, iPhone Air, Air Pods Pro आदि को शामिल किया गया है. और अधिक जानकारी के लिए आप विजय सेल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 
मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 
आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या
MORE
Advertisement