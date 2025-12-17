FacebookTwitterYoutubeInstagram
टेक-ऑटो

Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट

Tata Sierra वही कार है जिसने 90 के दशक में भारतीय बाजार में SUV की परिभाषा बदल दी थी. अब नए अवतार में Sierra वापस लौटी है. जिसके साइज-माइलेज, फीचर्स और प्राइस ने अन्य एसयूवी की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

रईश खान | Dec 17, 2025, 06:42 PM IST

1.Tata Sierra की कब से शुरू होगी डिलीवरी

Tata Sierra की कब से शुरू होगी डिलीवरी
1

Tata Sierra ने वापसी कर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में बड़ा कंपटीशन पैदा कर दिया है. 24 घंटे में सिएरा की 70,000 से ज्यादा यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी है. इसकी बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी और डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी.

2.90 के दशक में बदल दी SUV की तस्वीर

90 के दशक में बदल दी SUV की तस्वीर
2

टाटा सिएरा वही कार है जिसने 90 के दशक में भारतीय बाजार में SUV की परिभाषा बदल दी थी. अब नए अवतार में Sierra वापस लौटी है. जिसके साइज-माइलेज, फीचर्स और प्राइस ने अन्य एसयूवी की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

3.Hyundai Creta का मार्केट में दबदबा

Hyundai Creta का मार्केट में दबदबा
3

इनमें खासकर Hyundai Creta की, क्योंकि SUV में क्रेटा का लंबे समय से दबदबा रहा है. पिछले कुछ सालों में क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कारों में से एक है. ऐसे में Sierra की टक्कर Creta से मानी जा रही है. आइये जानते दोनों में से कौन सी SUV खरीदना बेहतर होगा.

4.साइज, केबिन और बूटकेस

साइज, केबिन और बूटकेस
4

टाटा सिएरा की लंबाई 4,340 मिमी और चौड़ाई 1,841 मिमी और ऊंचाई 1,715 मिमी है. साथ ही इसका व्हीलबेस 2,730 मिमी है. इसमें 205 मिमी का ग्राउंड क्लिरेंस मिल जाएगा. सिएरा में 622 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. वहीं, Hyundai Creta थोड़ी कॉम्पैक्ट है. क्रेटा की लंबाई 4,330 मिमी, चौड़ाई 1,790 मिमी, ऊंचाई 1,635 मिमी है. Creta में आपको 2,610 मिमी का व्हीलबेस और 190 मिमी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. क्रेटा में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा.

5.इंजन ऑप्शन

इंजन ऑप्शन
5

सिएरा के इंजन की बात कर करें तो इस कार में 1.5 लीटर के तीन मुख्य इंजन विकल्प दिए गए हैं. नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल. साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक/DCT गियरबॉक्स के विकल्प भी दिए गए हैं. सिएरा के टर्बों इंजन में टार्क थोड़ा ज्यादा मिलता है, जबकि क्रेटा का इंजन Compatible Manual और सीवीटी/एटी विकल्पों के साथ आता है. कुल मिलाकर दोनों गाड़ियों के ड्राइव-ट्रेन अच्छे हैं.

6.कितना है माइलेज?

कितना है माइलेज?
6

Hyundai Creta का माइलेज फ्यूएल टाइप और ट्रांसमिशन के आधार पर अलग-अलग है. क्रेटा डीजल मैनुएल 21.8 kmpl, डीजल ऑटोमैटिक: 19.1 kmpl, पेट्रोल मैनुअल: 17.4 kmpl और पेट्रोल ऑटोमैटिक: 18.4 kmpl के आसपास है. वहीं, Tata Sierra की बात करें तो इसके अधिकृत ARAI माइलेज का अभी खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन एक्सपर्ट्स सिएरा के 28 किमी/लीटर से ज्यादा बता रहे हैं.

7.कीमत

कीमत
7

Tata Sierra की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका टॉप-वेलिएंट लगभग 20.20 लाख तक जाता है. वहीं, Hyundai Creta का बेस मॉडल 10.73 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होता है. Creta का टॉप मॉडल SX(O) 1.5 Turbo-Petrol DCT Dual Tone है, जिसकी कीमत लगभग 21.91 लाख रुपये है.

