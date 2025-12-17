Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट

4 . साइज, केबिन और बूटकेस

टाटा सिएरा की लंबाई 4,340 मिमी और चौड़ाई 1,841 मिमी और ऊंचाई 1,715 मिमी है. साथ ही इसका व्हीलबेस 2,730 मिमी है. इसमें 205 मिमी का ग्राउंड क्लिरेंस मिल जाएगा. सिएरा में 622 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. वहीं, Hyundai Creta थोड़ी कॉम्पैक्ट है. क्रेटा की लंबाई 4,330 मिमी, चौड़ाई 1,790 मिमी, ऊंचाई 1,635 मिमी है. Creta में आपको 2,610 मिमी का व्हीलबेस और 190 मिमी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. क्रेटा में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा.