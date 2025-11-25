FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पंजाब- फाजिल्का में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, आरोपियों से हथगोले, पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त | पंजाब- फाजिल्का में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, आरोपियों से हथगोले, पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त | बिहार: शेखपुरा में भीषण सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत | संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों का सम्मान करें, सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए कार्य करना गलत है, इससे राजनीतिक लाभ हो सकता है, देश का भला नहीं!

Shreyas Iyer Update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने शुरू की ट्रेनिंग, जानें कब करेंगे मैदान पर वापसी?

SIR को लेकर ममता बनर्जी की चेतावनी- मुझपर हमला किया तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी

पंजाब में यहां नहीं बिकेगा मांस, मदिरा और तंबाकू, क्यों और कौन से हैं ये शहर?

राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी

टेक-ऑटो

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

Tata Sierra specification: टाटा मोटर्स ने एक बार फिर नब्बे के दशक की याद को फिर ताजा कर दिया है. टाटा ने अपनी आइकॉनिक SUV सिएरा (Tata Sierra) को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने आकर्षक लुक, मॉर्डन तकनीक और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में उतारा है.

रईश खान | Nov 25, 2025, 04:34 PM IST

1.टाटा सिएरा में दमदार 3 इंजन

टाटा सिएरा में दमदार 3 इंजन
1

कंपनी ने Tata Sierra को भविष्य के फ्यूल को देखते हुए 3 इंजन के साथ 6 पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया है. जिसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन (TGDi) हाईपेरियन इंजन, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल रेवोट्रॉन इंजन और 1.5 टर्बोचार्ज्ड डीजल कायरोजेट इंजन दिया गया है.

2.कैसा है केबन स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस

कैसा है केबन स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस
2

नई सिएरा में AWD-रेडी ARGOS प्लेटफॉर्म दिया गया है. केबिन स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है. जहां Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा जैसी SUV में ग्राउंड से ड्राइवर का आई प्वाइंट 1305 मिमी ऊंचा होता है, वहीं सिएरा में हाइट 1344 मिमी की दी गई है. इतना ही नहीं 205 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 622 लीटर बूट स्पेस दिया गया है. फ्रेंडली है.

3.Tata Sierra Exterior Design

Tata Sierra Exterior Design
3

कंपनी ने पुरानी टाटा सिएरा के Alpine window स्टाइल को नए मॉडल के साथ इस्तेमाल किया है. इसमें 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील दिए हैं. इसके अलावा 17mm की स्लिम कनेक्टेड LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED DRLs, LED फॉग लैंप और कनेक्टेड LED टेल लाइट्स सिएरा के लुक में चार चांद लगा दिए हैं.

4.Tata Sierra Price: नई टाटा सिएरा की कीमत

Tata Sierra Price: नई टाटा सिएरा की कीमत
4

नई जेनरेशन की टाटा सिएरा भारत में 11.49 लाख रुपये (Tata Sierra Price) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है. यह 4 वेरिएंट, तीन पावरट्रेन ऑप्शन और 6 कलर में उपलब्ध होगी. इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से होगी.

5.90 के दशक में कैसी थी टाटा सिएरा

90 के दशक में कैसी थी टाटा सिएरा
5

90 के दशक में टाटा सिएरा सबसे लोकप्रिय और आइकॉनिक एसयूवी में से एक थी. इसे 1991 में लॉन्च किया गया था. यह कार अपनी बोल्ड और आकर्षक डिजाइन, मजबूत बॉडी और शक्तिशाली इंजन के लिए जानी जाती थी.

6.Sierra ने की नए युग की शुरुआत

Sierra ने की नए युग की शुरुआत
6

सिएरा ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नए युग की शुरुआत की, जब टाटा मोटर्स ने पहली बार एक एसयूवी को पेश किया जो न केवल मजबूत और विश्वसनीय थी, बल्कि स्टाइलिश और आरामदायक भी थी.

Read More
राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत
Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
