Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

रईश खान | Nov 25, 2025, 04:34 PM IST
1.टाटा सिएरा में दमदार 3 इंजन
कंपनी ने Tata Sierra को भविष्य के फ्यूल को देखते हुए 3 इंजन के साथ 6 पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया है. जिसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन (TGDi) हाईपेरियन इंजन, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल रेवोट्रॉन इंजन और 1.5 टर्बोचार्ज्ड डीजल कायरोजेट इंजन दिया गया है.
2.कैसा है केबन स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस
नई सिएरा में AWD-रेडी ARGOS प्लेटफॉर्म दिया गया है. केबिन स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है. जहां Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा जैसी SUV में ग्राउंड से ड्राइवर का आई प्वाइंट 1305 मिमी ऊंचा होता है, वहीं सिएरा में हाइट 1344 मिमी की दी गई है. इतना ही नहीं 205 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 622 लीटर बूट स्पेस दिया गया है. फ्रेंडली है.
3.Tata Sierra Exterior Design
कंपनी ने पुरानी टाटा सिएरा के Alpine window स्टाइल को नए मॉडल के साथ इस्तेमाल किया है. इसमें 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील दिए हैं. इसके अलावा 17mm की स्लिम कनेक्टेड LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED DRLs, LED फॉग लैंप और कनेक्टेड LED टेल लाइट्स सिएरा के लुक में चार चांद लगा दिए हैं.
4.Tata Sierra Price: नई टाटा सिएरा की कीमत
नई जेनरेशन की टाटा सिएरा भारत में 11.49 लाख रुपये (Tata Sierra Price) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है. यह 4 वेरिएंट, तीन पावरट्रेन ऑप्शन और 6 कलर में उपलब्ध होगी. इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से होगी.
5.90 के दशक में कैसी थी टाटा सिएरा
90 के दशक में टाटा सिएरा सबसे लोकप्रिय और आइकॉनिक एसयूवी में से एक थी. इसे 1991 में लॉन्च किया गया था. यह कार अपनी बोल्ड और आकर्षक डिजाइन, मजबूत बॉडी और शक्तिशाली इंजन के लिए जानी जाती थी.
6.Sierra ने की नए युग की शुरुआत
सिएरा ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नए युग की शुरुआत की, जब टाटा मोटर्स ने पहली बार एक एसयूवी को पेश किया जो न केवल मजबूत और विश्वसनीय थी, बल्कि स्टाइलिश और आरामदायक भी थी.