Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

2 . कैसा है केबन स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस

नई सिएरा में AWD-रेडी ARGOS प्लेटफॉर्म दिया गया है. केबिन स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है. जहां Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा जैसी SUV में ग्राउंड से ड्राइवर का आई प्वाइंट 1305 मिमी ऊंचा होता है, वहीं सिएरा में हाइट 1344 मिमी की दी गई है. इतना ही नहीं 205 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 622 लीटर बूट स्पेस दिया गया है. फ्रेंडली है.