2 . Who is eligible for BH Number Plate

2

BH नंबर रजिस्ट्रेशन को एक विशेष जरूरत के लिए शुरू किया गया है. इस वजह से हर कोई BH नंबर प्लेट वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता है और न ही हर कोई अपनी गाड़ी का BH रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. नियमों के मुताबिक, केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी BH रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की नौकरी ट्रांसफरेबल होती है. सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के सभी बैंकों के कर्मचारी BH नंबर प्लेट वाली गाड़ी ले सकते हैं. डिफेंस में काम करने वाले कर्मचारी बीएच नंबर प्लेट की गाड़ी ले सकते हैं. इसके अलावा उन प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी बीएच नंबर प्लेट वाली गाड़ी ले सकते हैं जिनके चार या उससे ज्यादा राज्यों में दफ्तर हैं.