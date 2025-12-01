Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 

3 . कम होती है लेटेंसी

आमतौर पर जब हम इंटरनेट यूज़ करते है तो कई बार क्लिक करने के बाद वेबपेज खुलने में थोड़ा समय लगता है. इसे ही "लेटेंसी" कहते हैं. Starlink की तकनीक की वजह से यह लेटेंसी बहुत ही कम हो सकती है यानी आप जो कमांड देते हैं, उसका जवाब सैटेलाइट से बहुत जल्दी आपको मिल सकता है. हालांकि इसके लिए सिर्फ सैटेलाइट नहीं, बल्कि यूजर के लिए ये किट भी जरूरी होते हैं.