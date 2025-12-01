FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सिरप रैकेट पर एक्शन में CM योगी, रैकेट के सरगना शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद गिरफ्तार, शुभम को भी दुबई से लाने की तैयारी | उत्तराखंड में राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन किया गया, देहरादून और नैनीताल में राजभवन का बदला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jaya Bachchan on Marriage: जया बच्चन नहीं चाहतीं कि शादी करे नव्या नवेली, शादी को बताया 'आउटडेटेड कॉन्सेप्ट'

Jaya Bachchan on Marriage: जया बच्चन नहीं चाहतीं कि शादी करे नव्या नवेली, शादी को बताया 'आउटडेटेड कॉन्सेप्ट'

सरकार क्यों चाहती है कि हर स्मार्ट फोन में लगे संचार सारथी ऐप, जानें किसे होगा फायदा?

सरकार क्यों चाहती है कि हर स्मार्ट फोन में लगे संचार सारथी ऐप, जानें किसे होगा फायदा?

GST Collection: जीएसटी कट के बाद भी कलेक्शन में बंपर इजाफा, सरकारी खजाने में आए ₹1.70 लाख करोड़

GST Collection: जीएसटी कट के बाद भी कलेक्शन में बंपर इजाफा, सरकारी खजाने में आए ₹1.70 लाख करोड़

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत

स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत

Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 

Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी

HomePhotos

टेक-ऑटो

Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 

भारत में जल्द ही स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च हो सकती है, फिलहाल Starlink दुनिया के 125 से ज्यादा देशों में एक्टिव है.  कंपनी के मालिक एलन मस्क का कहना है कि  भारत जैसे बड़े और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक इलाकों वाले देश में इसकी जरूरत और भी महत्वपूर्ण है.. आइए जान लेते हैं सैटेलाइट इंटरनेट

Abhay Sharma | Dec 01, 2025, 05:11 PM IST

1.स्टारलिंक क्या है? 

स्टारलिंक क्या है? 
1

स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है, जो  सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है.  स्टारलिंक को इसके लिए जमीन के भीरत कोई तार नहीं बिछाने होते हैं और न ही स्टारलिंक की ओर से कोई मोबाइल टावर लगाए जाते हैं. यह एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जिसकी मदद से देश के दूर-दराज के इलाकों तक बिना तार, केबल और मोबाइल टावर के हाई स्पीड इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा मिलती है. 

Advertisement

2.कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? 

कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? 
2

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें इंटरनेट सेवा देने के लिए पृथ्वी के नज़दीक मौजूद हजारों छोटे-छोटे उपग्रहों का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, जहां पारंपरिक सैटेलाइट्स ज़मीन से करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, स्टारलिंक के सैटेलाइट्स सिर्फ 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं. जिससे डेटा ट्रांसफर में बहुत कम समय लगता है और इंटरनेट की स्पीड काफी बेहतर हो जाती है.

3.कम होती है लेटेंसी

कम होती है लेटेंसी
3

आमतौर पर जब हम इंटरनेट यूज़ करते है तो कई बार क्लिक करने के बाद वेबपेज खुलने में थोड़ा समय लगता है. इसे ही "लेटेंसी" कहते हैं. Starlink की तकनीक की वजह से यह लेटेंसी बहुत ही कम हो सकती है यानी आप जो कमांड देते हैं, उसका जवाब सैटेलाइट से बहुत जल्दी आपको मिल सकता है. हालांकि इसके लिए सिर्फ सैटेलाइट नहीं, बल्कि यूजर के लिए ये किट भी जरूरी होते हैं. 

4.Starlink Kit 

Starlink Kit 
4

इसके लिए यूजर को एक खास Starlink Kit भी दी जाती है, जिसमें शामिल होता है एक डिश एंटीना, Wi-Fi राउटर, ट्रायपॉड (जिससे डिश को सेट किया जा सके) और कुछ जरूरी केबल. इस डिश को घर की छत या खुले आसमान वाले किसी हिस्से में लगाया जाता है ताकि सीधे सैटेलाइट से सिग्नल मिल सके. आइए अब जान लेते हैं इसकी कीमत और स्पीड क्या हो सकती है. 

TRENDING NOW

5.भारत में कितने का होगा प्लान?

भारत में कितने का होगा प्लान?
5

स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारतीय बाजार में 3,300 रुपये से शुरू होकर 6,000 रुपये प्रति माह तक उपलब्ध हो सकती है. साथ ही सर्विस के लिए एक बार का सेटअप शुल्क 30,000 रुपये देना होगा.

6.स्पीड क्या होगी? 

स्पीड क्या होगी? 
6

वहीं स्पीड की बात करें तो इस सर्विस की स्पीड 25Mbps से 225Mbps तक होगी, जिसमें से 25Mbps की स्पीड एंट्री-लेवल प्लान पर डिपेंड करेगी. बताते चलें कि यहां दी गई जानकारी अटकलों और लीक पर आधारित है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी
Glutes Workout क्या है? शिल्पा शेट्टी ने गिनाए जबरदस्त फायदे, देखें वीडियो 
Glutes Workout क्या है? शिल्पा शेट्टी ने गिनाए जबरदस्त फायदे, देखें वीडियो
सामांथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू में कौन हैं ज्यादा अमीर? जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ
सामांथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू में कौन हैं ज्यादा अमीर? जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
MORE
Advertisement