Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 

Abhay Sharma | Dec 01, 2025, 05:11 PM IST
1.स्टारलिंक क्या है?
स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है, जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है. स्टारलिंक को इसके लिए जमीन के भीरत कोई तार नहीं बिछाने होते हैं और न ही स्टारलिंक की ओर से कोई मोबाइल टावर लगाए जाते हैं. यह एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जिसकी मदद से देश के दूर-दराज के इलाकों तक बिना तार, केबल और मोबाइल टावर के हाई स्पीड इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा मिलती है.
2.कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस?
रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें इंटरनेट सेवा देने के लिए पृथ्वी के नज़दीक मौजूद हजारों छोटे-छोटे उपग्रहों का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, जहां पारंपरिक सैटेलाइट्स ज़मीन से करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, स्टारलिंक के सैटेलाइट्स सिर्फ 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं. जिससे डेटा ट्रांसफर में बहुत कम समय लगता है और इंटरनेट की स्पीड काफी बेहतर हो जाती है.
3.कम होती है लेटेंसी
आमतौर पर जब हम इंटरनेट यूज़ करते है तो कई बार क्लिक करने के बाद वेबपेज खुलने में थोड़ा समय लगता है. इसे ही "लेटेंसी" कहते हैं. Starlink की तकनीक की वजह से यह लेटेंसी बहुत ही कम हो सकती है यानी आप जो कमांड देते हैं, उसका जवाब सैटेलाइट से बहुत जल्दी आपको मिल सकता है. हालांकि इसके लिए सिर्फ सैटेलाइट नहीं, बल्कि यूजर के लिए ये किट भी जरूरी होते हैं.
4.Starlink Kit
इसके लिए यूजर को एक खास Starlink Kit भी दी जाती है, जिसमें शामिल होता है एक डिश एंटीना, Wi-Fi राउटर, ट्रायपॉड (जिससे डिश को सेट किया जा सके) और कुछ जरूरी केबल. इस डिश को घर की छत या खुले आसमान वाले किसी हिस्से में लगाया जाता है ताकि सीधे सैटेलाइट से सिग्नल मिल सके. आइए अब जान लेते हैं इसकी कीमत और स्पीड क्या हो सकती है.
5.भारत में कितने का होगा प्लान?
स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारतीय बाजार में 3,300 रुपये से शुरू होकर 6,000 रुपये प्रति माह तक उपलब्ध हो सकती है. साथ ही सर्विस के लिए एक बार का सेटअप शुल्क 30,000 रुपये देना होगा.
6.स्पीड क्या होगी?
वहीं स्पीड की बात करें तो इस सर्विस की स्पीड 25Mbps से 225Mbps तक होगी, जिसमें से 25Mbps की स्पीड एंट्री-लेवल प्लान पर डिपेंड करेगी. बताते चलें कि यहां दी गई जानकारी अटकलों और लीक पर आधारित है.
