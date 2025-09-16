FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 17 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी

फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

दुनिया के इन देशों में तलाक लेना है सबसे मुश्किल काम, दो देशों में है पूरी तरह से पाबंदी

Fatty Liver Symptoms: फैटी लिवर की ओर इशारा करते हैं ये 5 Warning Signs, दिखते ही कराएं इलाज

सच में सफेद बालों के लिए संजीवनी हैं ये 5 सीड्स, बस करना है ये काम

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

PM Modi Favourite Food: सेहत का खज़ाना है ये लकड़ी, PM मोदी को खूब पसंद है इसका पराठा, आप भी करें ट्राई

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल

अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इस खबर को जरूर पढ़िए.  हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं. अमेजन इंडिया पर लिस्ट ये फोन 8जीबी तक की रैम के साथ आते हैं. इनकी कीमत 6500 रुपये से कम है. 

सुमित तिवारी | Sep 16, 2025, 10:59 PM IST

1.itel ZENO 10

itel ZENO 10
1

आइटेल के इस फोन की कीमत अमेजन पर 5999 रुपये है. ये फोन 3 जीबी रैम और 64 जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता हैं. इतना ही नहीं इस फोन पर 500 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. 
 

2.8जीबी तक की रैम

8जीबी तक की रैम
2

 यह फोन मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ आता है. यानी कि इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 8 जीबी तक हो सकती है. फोन का एचडी+ डिस्प्ले 6.6 इंच का है ये डायनामिक बार फीचर से भी लैस है. 

3.Tecno POP 9

Tecno POP 9
3

3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला ये फोन इस बजट का शानदार मोबाइल हैं. फोन की कीमत 6099 रुपये है. जिसमें से 609 का डिस्काउंट भी मिल रहा हैं. 

4.Samsung Galaxy M05

Samsung Galaxy M05
4

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 6249 रुपये है. इस फोन की खरीदी पर 312 रुपये तक का कैशबैक भी मिल रहा है.

5.50 मेगापिक्सल  का कैमरा

50 मेगापिक्सल  का कैमरा
5

ये फोन आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है. सैमसंग के इस फोन में आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा. फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा. 
 

