फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Sep 16, 2025, 10:59 PM IST
1.itel ZENO 10
आइटेल के इस फोन की कीमत अमेजन पर 5999 रुपये है. ये फोन 3 जीबी रैम और 64 जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता हैं. इतना ही नहीं इस फोन पर 500 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है.
2.8जीबी तक की रैम
यह फोन मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ आता है. यानी कि इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 8 जीबी तक हो सकती है. फोन का एचडी+ डिस्प्ले 6.6 इंच का है ये डायनामिक बार फीचर से भी लैस है.
3.Tecno POP 9
3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला ये फोन इस बजट का शानदार मोबाइल हैं. फोन की कीमत 6099 रुपये है. जिसमें से 609 का डिस्काउंट भी मिल रहा हैं.
4.Samsung Galaxy M05
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 6249 रुपये है. इस फोन की खरीदी पर 312 रुपये तक का कैशबैक भी मिल रहा है.
5.50 मेगापिक्सल का कैमरा
ये फोन आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है. सैमसंग के इस फोन में आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा. फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा.