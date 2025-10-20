FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस

रजनीकांत की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, शिल्पा शेट्टी ने बनाई खूबसूरत रंगोली; कुछ इस तरह दिवाली मना रहे सेलेब्स

दिवाली पर राहुल गांधी का दिखा 'हलवाई' वाला रूप, अपने हाथ से बनाई इमरती और बेसन के लड्डू, VIDEO

Team India Qualification Scenario: वर्ल्ड कप 2025 में भारत की हार की हैट्रिक, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम? जानें समीकरण

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

HomePhotos

टेक-ऑटो

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Diwali Smartphone Safety Tips: दिवाली की रोशनी या पटाखों की वजह से अगर आपके फोन से धुआं या चिंगारी निकलने लगे तो क्या करें? आइये जानते हैं कुछ टिप्स.

रईश खान | Oct 20, 2025, 06:01 PM IST

1.आतिशबाजी को मोबाइल में न करें कैद

आतिशबाजी को मोबाइल में न करें कैद
1

दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं. चिंगारी बम, रॉकेट, अनार बम और फुलझड़ी से पटाखों से खूब आतिशबाजी करते हैं. इस आतिशबाजी को वो अपने मोबाइल फोन में भी कैद करने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता यह कितना खतरनाक होता है.

Advertisement

2.मोबाइल को रखें दूर

मोबाइल को रखें दूर
2

दरअसल, आतिशबाजी की वजह से फोन की बैटरी गर्म हो सकती है. जिससे उससे चिंगारी निकलने या फटने का खतरा रहता है. इसलिए फोन को आतिशबाजी से दूर रखें तो बेहतर होता है. इससे आपका बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं.

3.फोन से धुआं या चिंगारी निकले तो क्या करें?

फोन से धुआं या चिंगारी निकले तो क्या करें?
3

दिवाली की रोशनी या पटाखों की वजह से अगर आपके फोन से धुआं या चिंगारी निकलने लगे तो उसको हाथ लगाने की कोशिश न करें. फोन से करीब 10-20 मीटर की दूरी बना लें. बाकि लोगों को भी वहां से हटा दें.

4.फोन पर न डालें पानी

फोन पर न डालें पानी
4

मोबाइल फोन में जब धुआं या आग निकलने लगती है तो कुछ लोग उसपर पानी डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है. बैटरी में Lithium-Iron होता है. पानी डालने से यह और खतरनाक हो सकता है.

TRENDING NOW

5.आग से कैसे करें बचाव

आग से कैसे करें बचाव
5

मोबाइल में धुआं निकलने के बाद आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए रेत, मिट्टी या सूखे कपड़े से ढक दें, ताकि आग और ऑक्सीजन न मिले.

6.धुआं शरीर के लिए भी हानिकारक

धुआं शरीर के लिए भी हानिकारक
6

मोबाइल की बैटरी जलने का धुआं नाक और फेफड़ों को लिए बड़ा हानिकारक होता है. तुरंत कमरे की खिड़कियों को खोल देना चाहिए. या पंखे को चलाकर धुएं को बाहर निकाल दें, ताकि वह सांस के जरिए वो शरीर के अंदर न जा सके.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
Diwali 2025 Rangoli Design: दिवाली पर फूलों से बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन, कई गुना बढ़ जाएगी घर-आंगन की खूबसूरती
Diwali 2025 Rangoli Design: दिवाली पर फूलों से बनाएं ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन, कई गुना बढ़ जाएगी घर-आंगन की खूबसूरती
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE