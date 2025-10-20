Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म
टेक-ऑटो
रईश खान | Oct 20, 2025, 06:01 PM IST
1.आतिशबाजी को मोबाइल में न करें कैद
दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं. चिंगारी बम, रॉकेट, अनार बम और फुलझड़ी से पटाखों से खूब आतिशबाजी करते हैं. इस आतिशबाजी को वो अपने मोबाइल फोन में भी कैद करने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता यह कितना खतरनाक होता है.
2.मोबाइल को रखें दूर
दरअसल, आतिशबाजी की वजह से फोन की बैटरी गर्म हो सकती है. जिससे उससे चिंगारी निकलने या फटने का खतरा रहता है. इसलिए फोन को आतिशबाजी से दूर रखें तो बेहतर होता है. इससे आपका बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं.
3.फोन से धुआं या चिंगारी निकले तो क्या करें?
दिवाली की रोशनी या पटाखों की वजह से अगर आपके फोन से धुआं या चिंगारी निकलने लगे तो उसको हाथ लगाने की कोशिश न करें. फोन से करीब 10-20 मीटर की दूरी बना लें. बाकि लोगों को भी वहां से हटा दें.
4.फोन पर न डालें पानी
मोबाइल फोन में जब धुआं या आग निकलने लगती है तो कुछ लोग उसपर पानी डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है. बैटरी में Lithium-Iron होता है. पानी डालने से यह और खतरनाक हो सकता है.
5.आग से कैसे करें बचाव
मोबाइल में धुआं निकलने के बाद आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए रेत, मिट्टी या सूखे कपड़े से ढक दें, ताकि आग और ऑक्सीजन न मिले.
6.धुआं शरीर के लिए भी हानिकारक
मोबाइल की बैटरी जलने का धुआं नाक और फेफड़ों को लिए बड़ा हानिकारक होता है. तुरंत कमरे की खिड़कियों को खोल देना चाहिए. या पंखे को चलाकर धुएं को बाहर निकाल दें, ताकि वह सांस के जरिए वो शरीर के अंदर न जा सके.