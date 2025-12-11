Bike Market: यहां मिलेगी 12 हजार रुपये में नई जैसी सेकंड हैंड बाइक, बेचने की भी सुविधा है मौजूद, जानें सब कुछ

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Dec 11, 2025, 12:18 PM IST
1.सहारनपुर
बता दें कि यूपी के सहारनपुर में सेकंड हैंड बाइकों का बड़ा बाजार लगता है. यहां पर आपके अलग-अलग कंपनियों की स्टाइलिश और अच्छी कंडीशन की बाइक देखने को मिल जाएंगी.
2.12,000 रुपये
यहां 12,000 रुपये से लेकर लाखों रुपए की नई कंडीशन वाली बाइक्स आसानी से मिल जाती है. यह बाजार मंगलवार को भरता है और पिछले 25 वर्षों से लगातार स्थानीय और बाहरी खरीदारों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है.
3.प्रताप मार्केट
सहारनपुर में सेंकेंड हैंड बाइक खऱीदने के लिए आप प्रताप मार्केट जा सकते है. जो जोगिया पुल के ठीक सामने स्थित है. यहां आप अपनी सेकंड हैंड बाइक आसानी से खरीद या बेच सकते हैं.
4.ध्यान देने वाली बात
ध्यान देने बात ये है कि बाइक लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेना और उसके पेपर व मैकेनिक टेस्ट की जांच करना बेहद जरूरी है. इसके अलावा, सेकंड हैंड बाइक खरीदने से पहले मार्केट का अवलोकन और बाइक के मॉडल व माइलेज की जानकारी लेना न भूलें.
5.फर्जी रीसेल
यहां पहुंचने पर आपको कई विभिन्न बाइक रीसेलर्स मिलेंगे. लेकिन साथ ही, वहां कुछ फर्जी बाइक सेल करने वाले भी हो सकते हैं. इन फर्जी बाइक सेल करने वालों से आपको बचना हैं.