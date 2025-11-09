Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

3 . बाइक के सभी पार्ट को चेक करें

3

इसके बाद बाइक के बाहरी हिस्सों की जांच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि उसमें किसी तरह के स्क्रेचेस न या डुप्लिकेट पार्ट न लगा हो. पैनल को हिलाकर देखें कि कहीं उसमें किसी तरह की आवाज तो नहीं आ रही है या फिर कोई पार्ट टूटा तो नहीं है. फिर मीटर रीडिंग को देखें, जिससे पता चलेग वाहन कितना उपयोग किया जा चुका है..