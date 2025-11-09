Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 09, 2025, 06:01 PM IST
1.जरूरत के अनुसार चुनें बाइक
इस स्थिति में सबसे पहले आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आपको किस तरह की बाइक की जरूरत है. जैसे कि अगर आपको रोजाना इस्तेमाल के लिए बाइक लेनी है, तो माइलेज देखें और अगर लंबी दूरी तय करनी है तो बाइक का पिक-अप , इंजन और परफॉर्मेंस कैसा है यह देख लेना जरूरी है.
2.कीमत चेक कर लें
इसके अलावा कीमत चेक कर लेना जरूरी है, यह जान लें कि जिस बाइक को आपने पसंद किया है कहीं वो सेकेंड हैंड के हिसाब से अधिक महंगी तो नहीं है. इसके लिए बाजार में पुरानी बाइक के मिलने वाले हर सोर्स पर बाइक की कीमत को चेक कर लें.
3.बाइक के सभी पार्ट को चेक करें
इसके बाद बाइक के बाहरी हिस्सों की जांच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि उसमें किसी तरह के स्क्रेचेस न या डुप्लिकेट पार्ट न लगा हो. पैनल को हिलाकर देखें कि कहीं उसमें किसी तरह की आवाज तो नहीं आ रही है या फिर कोई पार्ट टूटा तो नहीं है. फिर मीटर रीडिंग को देखें, जिससे पता चलेग वाहन कितना उपयोग किया जा चुका है..
4.दस्तावेज
इसके अलावा बाइक खरीदने से पहले उसके दस्तावेजों को अच्छी तरह से चेक कर लेना जरूरी है. इससे पुराने मालिकों की संख्या को भी पता चलेगा. इसके साथ बीमा के दस्तावेज देखें, ताकि पता चले मौजूदा बीमा कितने समय तक का है.
5.कर लें मोलभाव
सौदा करने से पहले बाइक की कीमत पर मोलभाव भी कर लें तो बेहतर होगा, बिना मोल भाव किए बाइक को सलेक्ट न करने पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. इन बातों का ध्यान रखते हुए बाइक खरीदें तो फायदे में रहेंग.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.