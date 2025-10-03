200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर
सुमित तिवारी | Oct 03, 2025, 10:39 PM IST
1.अब तक की सबसे कम कीमत
अमेजन की फेस्टिव सेल में आप सैमसंग की Galaxy S24 Ultra 5G को अब तक के सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं. अमेजन ग्राहकों को इस पर फ्लैट डिस्काउंट के साथ बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है.
2.आधे दाम में बना ले अपना
आपको बता दें कि Samsung Galaxy S24 Ultra को अमेजन में 1,34,999 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है. लेकिन आप इसे करीब आधे दाम में खरीद सकते हैं.
3.44 परसेंट का डिसकाउंट
Great Indian Festival Sale में कंपनी ग्राहकों Galaxy S24 Ultra पर फ्लैट 44% का डिस्काउंट दे रही है. इस डिस्काउंट ऑफर के साथ आप इसे अभी सिर्फ 74,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं.
4.EMI
अगर आपका बजट टाइट है तो आप इसे ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. 6 महीने की EMI पर आपको 12,500 रुपये हर महीने देनें होंगे.
5.एक्सचेंज ऑफर
अमेजन फेस्टिव सीजन ऑफर में ग्राहकों को Galaxy S24 Ultra बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है. SBI Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपको 550 रुपये से ज्यादा का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके अलावा आपको इसमें 3,749 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी मिलेगा.