FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर

'गाजा प्लान मंजूर करो, वरना बरपेगा...', Donald Trump ने हमास का दिया 2 दिन का अल्मीमेटम

Rashifal 04 October 2025: मकर वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कफ सिरप पिलाने वाले सावधान! 11 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, जानें पूरा मामला

Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ सर रवींद्र जडेजा ने ठोका शतक, टूटा महेद्र सिंह धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड

तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास

Delhi to Panipat Namo Bharat Train: दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 60 मिनट में होगा पूरा

दिल्ली में ‘टाइल’ जितनी जगह भी नहीं बची! 125 साल में 90 गुना बढ़ी आबादी, 168 देशों से ज्यादा लोग रहते हैं यहां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'गाजा प्लान मंजूर करो, वरना बरपेगा...', Donald Trump ने हमास का दिया 2 दिन का अल्मीमेटम

'गाजा प्लान मंजूर करो, वरना बरपेगा...', Donald Trump ने हमास का दिया 2 दिन का अल्मीमेटम

Rashifal 04 October 2025: मकर वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कफ सिरप पिलाने वाले सावधान! 11 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, जानें पूरा मामला

कफ सिरप पिलाने वाले सावधान! 11 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, जानें पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर

200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर

Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना

Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना

HomePhotos

टेक-ऑटो

200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर

​ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन में इस समय साल की सबसे बड़ी सेल Great Indian Festival लाइव है. इसी सेल में Samsung के इस 200 एमपी कैमरा वाले फोने के प्राइज भी गिर गए हैं. जल्द से जल्द आप अब तक की सबसे कम कीमत में इस फोन को अपना बना सकते हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 03, 2025, 10:39 PM IST

1.अब तक की सबसे कम कीमत

अब तक की सबसे कम कीमत
1

अमेजन की फेस्टिव सेल में आप सैमसंग की Galaxy S24 Ultra 5G को अब तक के सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं. अमेजन ग्राहकों को इस पर फ्लैट डिस्काउंट के साथ बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है.

Advertisement

2.आधे दाम में बना ले अपना

आधे दाम में बना ले अपना
2

आपको बता दें कि Samsung Galaxy S24 Ultra को अमेजन में 1,34,999 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है. लेकिन आप इसे करीब आधे दाम में खरीद सकते हैं. 

3.44 परसेंट का डिसकाउंट

44 परसेंट का डिसकाउंट
3

Great Indian Festival Sale में कंपनी ग्राहकों Galaxy S24 Ultra पर फ्लैट 44% का डिस्काउंट दे रही है. इस डिस्काउंट ऑफर के साथ आप इसे अभी सिर्फ 74,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं.

4.EMI

EMI
4

अगर आपका बजट टाइट है तो आप इसे ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. 6 महीने की EMI पर आपको 12,500 रुपये हर महीने देनें होंगे. 
 

TRENDING NOW

5.एक्सचेंज ऑफर

एक्सचेंज ऑफर
5

​अमेजन फेस्टिव सीजन ऑफर में ग्राहकों को Galaxy S24 Ultra बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है. SBI Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपको 550 रुपये से ज्यादा का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके अलावा आपको इसमें 3,749 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी मिलेगा.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
UP News: यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर चंद्रशेखर आजाद ने साधा निशाना, SC के फैसले का किया समर्थन
UP News: यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर चंद्रशेखर आजाद ने साधा निशाना, SC के फैसले का किया समर्थन
Viral Video: किंग कोबरा के साथ रोमांस करती दिखी महिला, पहले सांप को किया  Kiss, फिर बन गई इच्छाधारी नागिन
किंग कोबरा के साथ रोमांस करती दिखी महिला, पहले सांप को किया Kiss, फिर बन गई इच्छाधारी नागिन
Crime News: मां का इलाज सही से न होने पर डॉक्टर के सीने में उतारा चाकू, छाती चौड़ी कर अस्पताल से निकला बाहर
Crime News: मां का इलाज सही से न होने पर डॉक्टर के सीने में उतारा चाकू, छाती चौड़ी कर अस्पताल से निकला बाहर
Weather Update: दिल्ली समेत यूपी-बिहार में कोहरे का कहर, जानिए आज का IMD अपडेट, 418 तक पहुंचा AQI
Weather Update: दिल्ली समेत यूपी-बिहार में कोहरे का कहर, जानिए आज का IMD अपडेट, 418 तक पहुंचा AQI
व्हाइट हाउस में Donald Trump और बाइडेन की भेंट, जानें क्या हुई दोनों में बात? 
व्हाइट हाउस में Donald Trump और बाइडेन की भेंट, जानें क्या हुई दोनों में बात?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर
200MP कैमरा वाले Samsung के इस फोन की घटी कीमत, अब तक के सबसे कम प्राइज में तुरंत ले आएं घर
Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला
Gautam Adani को बड़ा झटका, दिवाली से पहले लगा 23 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला
Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना
Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना
तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास
तीसरी बार तलाक लेने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के EX पति शोएब मलिक? अब Sana Javed संग रिश्ते में आई खटास
Delhi to Panipat Namo Bharat Train: दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 60 मिनट में होगा पूरा
Namo Bharat Train: अब दिल्ली से पानीपत रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 3 घंटे का सफर मात्र 1 में होगा पूरा, जानें कितने होंगे स्टेशन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE