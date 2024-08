Samsung Galaxy M13: सैमसंग ने लॉन्च किए बजट रेंज के दो स्मार्टफोन, जानिए क्या हैं इनके फीचर्स

बजट स्मार्टफोन्स के मामले में Samsung लगातार बेहतरीन फोन्स लॉन्च कर रही है. कंपनी अपने M और A सीरीज के स्मार्टफोन्स के जरिए बजट रेंज के ग्राहकों को फॉलो कर रही है. ऐसे में अब Samsung ने अपने दो M सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं. खास बात यह है कि ये दोनों ही फोन्स सैमसंग के RAM Plus फीचर के साथ आते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सैमसंग का रैम प्लस फीचर क्या है और इन दोनों ही फोन्स में क्या आकर्षक फीचर्स दिए गए हैं.

1.What is Ram Plus Feature of Samsung