भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

4 . किसने किया था Aurus Senat कार को लॉन्च?

पुतिन ने Aurus Senat को साल 2018 के उद्घाटन में इसको लॉन्च किया था. Aurus Senat का निर्माण ऑरस मोटर्स द्वारा किया गया है. ये एक रूस के NAMI संस्थान सोलर्स जेएससी और यूएई के तवाज़ुन होल्डिंग के बीच एक सहयोग है. हालांकि वाहनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2021 में येलाबुगा में शुरू हुआ और तब से लिमोसिन को कई हाई-प्रोफाइल राजनयिक क्षणों में प्रदर्शित किया गया है. इसे 2024 में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को उपहार में दिया गया था.

