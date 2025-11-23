Bike Hacks: बाइक स्टार्ट करने का ये है सबसे सही तरीका, फॉलो करेंगे तो बढ़ जाएगी गाड़ी की लाइफ

4 . किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट

दरअसल, बाइक बंद होने की वजह से उसमें मौजूद बैट्री अपना आयन और स्पार्क खो देती है और इस स्थिति में बाइक स्टार्ट करने के लिए स्पार्क की जरूरत पड़ती है, यह किक मारने से आसानी से मिल जाती है. फिलहाल बाइक्स से किक वाले फीचर्स को हटाया जा रहा है. इसके लिए कंपनियां इंजन को और ज्यादा पॉवरफूल बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि सेल्फ से ही बेहतर तरीके से स्टार्ट हो सकें.