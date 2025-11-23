FacebookTwitterYoutubeInstagram
टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

Bike Hacks: बाइक स्टार्ट करने का ये है सबसे सही तरीका, फॉलो करेंगे तो बढ़ जाएगी गाड़ी की लाइफ

Bike Hacks: आज के समय में ज्यादातर बाइक्स में किक स्टार्ट फीचर नहीं मिलता है. रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों ने भी अपनी नई बाइक्स से किक हटा दिया है. ऐसे में बाइक स्टार्ट करने का एक मात्र ऑप्शन बचता है सेल्फ स्टार्ट. ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि बाइक स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है... 

Abhay Sharma | Nov 23, 2025, 04:18 PM IST

1.क्या है बाइक स्टार्ट करने का सही तरीका? 

क्या है बाइक स्टार्ट करने का सही तरीका? 
1

आमतौर पर बाइक स्टार्ट करने के लिए लोग सेल्फ स्टार्ट का ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. हालांकि ऐसा माना जाता है कि सेल्फ स्टार्ट के बजाए किक से बाइक स्टार्ट करना एक बेहतर ऑप्शन है. क्योंकि बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारने पर बाइक को मैनुअली स्पार्क मिलता है. कई बार इसके लिए 2-4 बार किक मारना पड़ता है.

2.कैसे काम करता है सेल्फ और किक स्टार्ट? 

कैसे काम करता है सेल्फ और किक स्टार्ट? 
2

बाइक में किक मारने पर क्रैंकशाफ्ट घूमने लगता है, जो पिस्टन और पिस्टन हेड से टकराता है. इससे फ्रिक्शन पैदा होती है. फिर इंजन में पेट्रोल और एयर के मिलने से वॉल्व में चिंगारी पैदा होती है और बाइक स्टार्ट होती है. वहीं सेल्फ स्टार्ट में बटन प्रेस करते ही स्टार्टर मोटर में इलेक्ट्रिक करंट भेजता है, फिर क्रैंकशाफ्ट घूमने लगता है. फिर बाइक सेल्फ से स्टार्ट होती है. 

3.सर्दियों में किक स्टार्ट ही आता है काम

सर्दियों में किक स्टार्ट ही आता है काम
3

बाइक को रात में बंद कर छोड़ने के बाद सुबह तक इंजन ठंडा हो जाता है. ठंड में ये समस्या ज्यादा होती है. इस स्थिति में इंजन का फायरिंग मैकेनिज्म भी ठंडा पड़ जाता है. फिर सेल्फ से बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है, इस स्थिति में किक मारना पड़ता है. किक मारने से स्टार्टर मोटर सही तरीके से प्रेशर, फ्रिक्शन, एयर और फ्यूल के साथ स्टार्ट होती है.

4.किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट

किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट
4

दरअसल, बाइक बंद होने की वजह से उसमें मौजूद बैट्री अपना आयन और स्पार्क खो देती है और इस स्थिति में बाइक स्टार्ट करने के लिए स्पार्क की जरूरत पड़ती है, यह किक मारने से आसानी से मिल जाती है. फिलहाल बाइक्स से किक वाले फीचर्स को हटाया जा रहा है. इसके लिए कंपनियां इंजन को और ज्यादा पॉवरफूल बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि सेल्फ से ही बेहतर तरीके से स्टार्ट हो सकें.

 

5.किक स्टार्ट से बढ़ती है बाइक की लाइफ? 

किक स्टार्ट से बढ़ती है बाइक की लाइफ? 
5

बता दें कि किक स्टार्ट से बाइक का इंजन और फायरिंग मैकेनिज्म ठीक से शुरू होता है, खासतौर से सर्दियों में.. इसके अलावा किक मारने से बैटरी स्पार्क भी बेहतर तरीके से दे पाती है. हालांकि नई बाइक्स अब बेहतर इंजन डिजाइन के साथ आ रही हैं, ऐसे में नई मोटरसाइकल को पहले सेल्फ स्टार्ट से भी शुरू करने में कोई खास परेशानी नहीं है.

