बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा
दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!
Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं
Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई
टेक-ऑटो
रईश खान | Sep 17, 2025, 09:56 PM IST
1.लैपटॉप की तरह फोन को रीस्टार्ट करना भी जरूरी
दरअसल, मोबाइल को हर हफ्ते रीस्टार्ट करना जरूरी होता है. जिस तरह कंप्यूटर या लैपटॉप की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए उनको रीस्टार्ट करना पड़ता है. उसी तरह स्मार्टफोन के साथ भी ऐसा करना जरूरी होता है. लेकिन लोग इसे नजरअंदाज करते हैं.
2.फोन की स्पीड में आता है सुधार
मोबाइल फोन के अपडेट करने से रैम क्लियर हो जाती है. जिससे ऐप्स के अनावश्यक डेटा और कैशे हट जाते हैं. इससे फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस में सुधार आता है. बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है.
3.बग्स और क्रैश होंगे कम
हर हफ्ते फोन रिस्टार्ट करने से ऐप्स और सिस्टम के बग्स और क्रैश की समस्या कम होती है. मैलवेयर और वायरस जैसी समस्या भी दूर होती है, जो फोन को प्रभावित करती रहती है.
4.रीस्टार्ट न करने के नुकसान
नियमित रूप से अगर फोन रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो अपडेट रुक सकते है. जिससे सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट सही तरीके से लागू नहीं हो पाते. जरूरी सेटिंग्स या डेटा अपडेट भी प्रभावित हो सकते हैं. कॉल ड्रॉप और खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या भी आ सकती है.
5.बैटरी के जल्द खत्म होने समस्या होगी दूर
मोबाइल अपडेट नहीं करने की वजह से बैटरी जल्दी खत्म होने, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग और फ्रीज होने और अपडेट सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होने की समस्याएं आ सकती हैं.
6.हफ्ते में एक बार जरूर करें रीस्टार्ट
एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट जरूर करें. अगर आपका फोन धीमा या ज्यादा गर्म हो रहा हो, तो भी इसकी सलाह दी जाती है.