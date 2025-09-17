स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

1 . लैपटॉप की तरह फोन को रीस्टार्ट करना भी जरूरी

दरअसल, मोबाइल को हर हफ्ते रीस्टार्ट करना जरूरी होता है. जिस तरह कंप्यूटर या लैपटॉप की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए उनको रीस्टार्ट करना पड़ता है. उसी तरह स्मार्टफोन के साथ भी ऐसा करना जरूरी होता है. लेकिन लोग इसे नजरअंदाज करते हैं.