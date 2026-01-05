Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत

टेक-ऑटो
Pragya Bharti | Jan 05, 2026, 03:48 PM IST
1.Republic Day Parade 2026 Tickets
देश के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी की भव्य परेड और 29 जनवरी को होने वाले 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज, 5 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है. यदि आप कर्तव्य पथ पर बैठकर देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक वैभव को देखना चाहते हैं, तो समय रहते अपना स्थान सुरक्षित कर लें.
2.महत्वपूर्ण तिथियां और टिकटों के दाम
टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगी. कार्यक्रमों और उनके टिकटों का विवरण नीचे दिया गया है:
कार्यक्रम तारीख टिकट की कीमत
गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी ₹100 और ₹20
बीटिंग रिट्रीट (रिहर्सल) 28 जनवरी ₹20
बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी ₹100
3.ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें?
4.ऑफलाइन टिकट बुक कैसे करें?
दिल्ली में निम्नलिखित 6 स्थानों पर टिकट काउंटर बनाए गए हैं-
सेना भवन: गेट नंबर 5 के पास.
शास्त्री भवन: गेट नंबर 3 के पास.
जंतर मंतर: मुख्य द्वार.
संसद भवन: रिसेप्शन काउंटर.
राजीव चौक मेट्रो स्टेशन: डी ब्लॉक (गेट 3 और 4).
कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन: गेट नंबर 8 के पास.
5.परेड में क्या होगा खास?
कर्तव्य पथ पर होने वाली इस भव्य परेड में राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. तीनों सेनाओं (थल, जल और नभ) की रेजिमेंट राष्ट्रपति को सलामी देंगी. साथ ही, आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों की मनमोहक झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेंगी.