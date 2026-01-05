Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत

1 . Republic Day Parade 2026 Tickets

देश के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी की भव्य परेड और 29 जनवरी को होने वाले 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज, 5 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है. यदि आप कर्तव्य पथ पर बैठकर देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक वैभव को देखना चाहते हैं, तो समय रहते अपना स्थान सुरक्षित कर लें.