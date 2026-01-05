FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Police Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

अब यही जिंदगी है… दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया

अब यही जिंदगी है… दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे

Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे

प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई

प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई

Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत

गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत

HomePhotos

टेक-ऑटो

Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत

Republic Day Parade 2026 Tickets: गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू हो गई है. 20 और 100 रुपये के टिकट ऑनलाइन 'आमंत्रण' पोर्टल और दिल्ली के 6 केंद्रों से खरीदे जा सकते हैं.

Pragya Bharti | Jan 05, 2026, 03:48 PM IST

1.Republic Day Parade 2026 Tickets

Republic Day Parade 2026 Tickets
1

देश के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी की भव्य परेड और 29 जनवरी को होने वाले 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज, 5 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है. यदि आप कर्तव्य पथ पर बैठकर देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक वैभव को देखना चाहते हैं, तो समय रहते अपना स्थान सुरक्षित कर लें.

Advertisement

2.महत्वपूर्ण तिथियां और टिकटों के दाम

महत्वपूर्ण तिथियां और टिकटों के दाम
2

टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगी. कार्यक्रमों और उनके टिकटों का विवरण नीचे दिया गया है:
कार्यक्रम                      तारीख                    टिकट की कीमत
गणतंत्र दिवस परेड         26 जनवरी                ₹100 और ₹20
बीटिंग रिट्रीट (रिहर्सल)    28 जनवरी                ₹20
बीटिंग रिट्रीट समारोह      29 जनवरी                ₹100

 

 

3.ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें?

ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें?
3

  • आधिकारिक वेबसाइट www.aamantran.mod.gov.in पर जाएं या 'आमंत्रण' ऐप डाउनलोड करें.
  • अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP के जरिए लॉगिन करें.
  • नाम, पता और ओरिजिनल फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या पासपोर्ट) का विवरण भरें.
  • भुगतान करने के बाद आपका ई-टिकट जनरेट हो जाएगा.
  • नोट: टिकट प्रतिदिन सुबह 9 बजे से उपलब्ध होते हैं और कोटा खत्म होने तक बिकते हैं.

4.ऑफलाइन टिकट बुक कैसे करें?

ऑफलाइन टिकट बुक कैसे करें?
4

दिल्ली में निम्नलिखित 6 स्थानों पर टिकट काउंटर बनाए गए हैं-
सेना भवन: गेट नंबर 5 के पास.
शास्त्री भवन: गेट नंबर 3 के पास.
जंतर मंतर: मुख्य द्वार.
संसद भवन: रिसेप्शन काउंटर.
राजीव चौक मेट्रो स्टेशन: डी ब्लॉक (गेट 3 और 4).
कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन: गेट नंबर 8 के पास. 

TRENDING NOW

5.परेड में क्या होगा खास?

परेड में क्या होगा खास?
5

कर्तव्य पथ पर होने वाली इस भव्य परेड में राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. तीनों सेनाओं (थल, जल और नभ) की रेजिमेंट राष्ट्रपति को सलामी देंगी. साथ ही, आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों की मनमोहक झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेंगी.

6.टिकट बुक करने से पहले जान लें जरूरी निर्देश

टिकट बुक करने से पहले जान लें जरूरी निर्देश
6

परेड वाले दिन वही ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है, जिसका उपयोग आपने टिकट खरीदते समय किया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे
Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे
प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई
प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई
Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत
गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कैसे मिलेगा ऑनलाइन टिकट? घर बैठे जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कीमत
Eye Symptoms: वो 7 बीमारियां, जिनके लक्षण आखों में दिखते हैं! भूलकर भी न करें नजरअंदा
Eye Symptoms: वो 7 बीमारियां, जिनके लक्षण आखों में दिखते हैं! भूलकर भी न करें नजरअंदा
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
MORE
Advertisement
धर्म
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
MORE
Advertisement